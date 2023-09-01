Maviye Sürgün'ün Ali'si Caner Cindoruk'un kardeşleri de ünlü çıktı! Duyanlar çok şaşırdı

Sadakatsiz dizisi ile kariyerinin zirvesini yaşayan yakışıklı oyuncu Caner Cindoruk, son olarak Maviye Sürgün dizisi ile ekrana geri döndü. Dizisinin erken final haberiyle gündem olan Cindoruk'un kardeşlerinin kim olduğunu duyanlar çok şaşırdı.

Caner Cindoruk, Damla Sönmez, Serkan Altunorak, Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı, Hakan Salınmış ve Gürberk Polat gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Maviye Sürgün dizisi 25 bölüm olarak planlanmıştı ancak 13. bölümle ekran macerasını noktalayacak.

6 Eylül'de yayınlanacak olan 13. bölümle ekrana veda edecek Maviye Sürgün dizisinin ani final kararı tüm izleyenlerini üzdü. Dizide hayat verdiği Ali karakteriyle büyük beğeni toplayan Caner Cindoruk'un kardeşleri de kendisi gibi ünlü çıktı.

Caner Cindoruk, 17 Nisan 1980 tarihinde, Adana'da dünyaya geldi. Annesi Müşerref, babası ise iki kez Orhan Kemal Öykü Ödüllü öykü yazarı Zafer Doruk’tur.

Münir Can Cindoruk ve Taner Cindoruk adında iki kardeşi de oyuncu olan Cindoruk, ailesinin de etkisiyle tiyatroya yöneldi. Amcası Erdal Cindoruk da tiyatro oyuncusudur.

Cindoruk'un çocukluk yılları kulislerde geçti. Ortaokulda, lisede, üniversite yıllarında sergilenen oyunlarında kendine hep bir sahne buldu.

Çukurova Üniversitesi'nden mezun oldu. İlk profesyonel rolüyse Fehim Paşa Konağı'ndaki Yusuf karakteri oldu.

Caner Cindoruk'un kardeşi Münir Can Cindoruk; Babalar ve Evlatlar, Not Defteri, Dayan Yüreğim, Saklı ve Elkızı dizilerinde rol aldı.

Ünlü ismin diğer kardeşi Taner Cindoruk ise yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde rol almış.

