Maydanoz hangi dilden gelir? Maydanoz kelimesinin kökeni nedir? Maydanoz Türkçe kökenli mi?

Maydanoz, bitki bilimi terimlerinden biridir. Aynı zamanda Arapça ve Yunanca gibi dillerde farklı ses dizilimleriyle yazılan ifadelerdendir. Bu ifade Türkçe'de farklı kelimelerle birleştirilerek deyim veya birleşik sözcük olarak da kullanılır. Maydanoz anlamı, kökeni ve sözcük türü ise yaygın olarak araştırılan konular arasında yer alır. Dolayısıyla Türk Dil Kurumu güncel sözlüğündeki açıklamalar temel alınarak bu bitki bilimi terimine dair detaylı bilgiler sunulmalıdır.

Maydanoz kelimesinin kökeni nedir?

Maydanoz sözcüğü bitki bilimine ait olan bir terimdir. Bu terim Latince adı Petroselinum crispum olan bitkiyi temsil eder. “Maydanoz Türkçe kökenli mi?” sorusu ise bu kelimenin ait olduğu dili merak eden kişilerin sıklıkla gündeme getirdikleri bir araştırmaya hitap eder. Dolayısıyla Arapça'da “makdanus” Orta Yunanca'da ise “makedonision” olarak yazılan ilgili sözcüğün köken bilgisi sunulmalıdır.

Orta Yunanca'ya Rumca'dan ödünçlendiği bilinen sözcüğün “Makedonya otu” anlamında kullanıldığı belirtilmiştir. Türk Dil Kurumu güncel sözlüğü kapsamındaki köken bilgisi verileri kaynak alındığı takdirde maydanoz kelimesinin Rumca'ya ait olduğu anlaşılır. Nitekim Orta Yunanca'yı oluşturan sözcüklerin birçoğunun Rumca kökenli olduğu söylenir. Bu da yapılan etimolojik araştırmalar sonucunda “Maydanoz hangi dilden gelir?” sorusunun doğru cevabının “Rumca” olarak öne çıkarılmasını destekleyen bilgilerdendir.

Maydanoz kelimesinin anlamı nedir?

Türkçe'de yaygın olarak kullanılan bir deyimde de yer alan maydanoz kelimesi bitki bilimi kapsamındaki terimlerdendir. Maydanoz TDK tarafından isim türünde olduğu açıklanan ifadeler arasındadır. Bu sözcüğün temel anlamı ise Türk Dil Kurumu tarafından sunulan güncel bilgilere göre aşağıdaki gibidir:

Maydanoz (isim, bitki bilimi): Maydanozgillerden olan, yenmek için yetiştirilen, 50-80 santimetre uzunluğa ulaşabilen, ufak yeşil ve parçalı yaprakları bulunan, hoş kokulu olarak nitelendirilen iki yıllık otsu bitki (Petroselinum crispum).

Yukarıda TDK kapsamındaki tanımı belirtilen maydanoz kelimesinin Türkçe'de deyim olarak da kullanıldığı bilinir. Bu deyim maydanoz olmak şeklinde kullanılırken anlamı ise “olur olmaz her işe karışmak” olarak açıklanır. Ayrıca ilgili ifadeyle medya kelimesinin birleştirilmesi sonucunda hakaret yollu olan ve mecaz anlam ifade eden bir birleşik sözcük oluşturulmuştur. Bu birleşik sözcüğün medya maydanozu olarak yazıldığı ve televizyonlardaki programlara sıkça katılarak her konuda fikir sunan kimseleri temsil ettiği görülür.

Bununla birlikte maydanoz bitkisinin farklı türlerini temsil eden birleşik ifadeler de mevcuttur. Bu birleşik kelimelerse aşağıdaki gibi sıralanabilir: