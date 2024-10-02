Maymun çiçeğini bilmişti! Yusuf Güney yine tarih verdi: Hazırlıklı olun

Maymun Çiçeği virüsünü aylar önce bilen Yusuf Güney, Nişantaşı'nda görüntülendi. Astral seyahatla ilgili sosyal medyada gündem olan Güney yine tarih verdi.

Şarkıcı, "Nuh'un Gemisi'ne herkes binmedi. Bilinmeyen olaylar. Benim için de bilinmiyordu ama keşfettim. Yavaş yavaş her şey su yüzüne çıkacak" diyerek şunları söyledi:

"2025'e hazırlıklı olun. Bana geleceği Allah bilir sen kimsin diyorlar sürekli. Bilmek değil, öngörü bu. Bazen olacak olayları hissedebilirsiniz. Uzaylı arkadaşlarla tanışacağız, buna alıştırdılar bizi görünce şaşırmayacağız."

"DELİRECEKSEK BÖYLE DELİRELİM"

Güney, son dönemde sosyal medyada hakkında gezen "Astral seyehat ile nerelere gidiyorsun" esprilerine, "Kendi dünyamda yüzde 10'unu anlatıyorum. Yüzde 10 ile bunlar yaşınıyorsa hepsini anlatsam demek? Bir program var içinde piyonlar olarak yaşıyoruz. Ne zaman duracağız? Haydi şu an, İşi bırakıyorum diyip gidin ama bırakamazsın. Ben 3-4 senedir gittim. Delirdi diyorlar bana. Delireceksek böyle delirelim" ifadelerini kullandı.