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Mayoyla kara atlamıştı! Pelin Akil koronavirüse yakalandı

26.01.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde mayoyla karın üzerine atladığı anları sosyal medyadan paylaşan oyuncu Pelin Akil, koronavirüse yakalandı. Kötü haberi sosyal medyadan duyuran ünlü isim, "Umarım kızlarıma bir şey olmaz" temennisinde bulundu.

Mayoyla kara atlamıştı! Pelin Akil koronavirüse yakalandı

Kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan ile mutlu bir evlilik sürdüren Pelin Akil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. İkiz kızları ve eşiyle eğlenceli anlarını paylaşan oyuncu, bu sefer de sosyal medyadaki bir akıma uymuştu.

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KORONAVİRÜSE YAKALANDI

O anları "Ya akım ya zatürre" notuyla paylaşan oyuncu, sosyal medya hesabından kötü haberi verdi. Dün rahatsızlanan oyuncu "Challenge or zatürre yarışmasında zatürre kazandı. Zatürre olmasam da yine faranjit" dedi. Durumu ağırlaşınca hastaneye giderek test yaptıran oyuncu, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

İkiz kızları bulunan oyuncu yeni bir paylaşım yaparak "Biraz önce ben de elendim a dostlar. Hızlı testim negatif, PCR testim pozitif. Umarım kızçelerime bir şey olmaz" ifadelerini kullandı.

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Pelin Akil
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