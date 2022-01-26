Mayoyla kara atlamıştı! Pelin Akil koronavirüse yakalandı

Kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan ile mutlu bir evlilik sürdüren Pelin Akil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. İkiz kızları ve eşiyle eğlenceli anlarını paylaşan oyuncu, bu sefer de sosyal medyadaki bir akıma uymuştu.

KORONAVİRÜSE YAKALANDI

O anları "Ya akım ya zatürre" notuyla paylaşan oyuncu, sosyal medya hesabından kötü haberi verdi. Dün rahatsızlanan oyuncu "Challenge or zatürre yarışmasında zatürre kazandı. Zatürre olmasam da yine faranjit" dedi. Durumu ağırlaşınca hastaneye giderek test yaptıran oyuncu, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

İkiz kızları bulunan oyuncu yeni bir paylaşım yaparak "Biraz önce ben de elendim a dostlar. Hızlı testim negatif, PCR testim pozitif. Umarım kızçelerime bir şey olmaz" ifadelerini kullandı.



