Mazhar Alanson'dan beklenmedik hareket! Kimse ne olduğunu anlayamadı

MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson, radyocu Polat Labar'ın Gece Kafası isimli programına konuk oldu. Programda sohbet ettiği sırada yanına bardakların üzerine resim çizen bir genç gelen şarkıcı, "Nedir bu bardak mardak" diyerek tepki gösterdi.

"BU NE BÖYLE TIRIŞKADAN BİR ŞEY"

Bardakların üzerine resim çizerek dünyayı gezen genç sanatçı Berk Armağan, Mazhar Alanson'un konuk olduğu programa çıkarak çizimlerinden bahsetti. Yanına gelen Armağan'ın bardaklara resim çizdiğini gören Mazhar Alanson ise "Bu kadar zamanını niye böyle bir şey için harcıyor?" dedi. Berk Armağan'ın kendisi için de bir bardak yaptığını gören Alanson "Bu ne ya böyle tırışkadan bir şey. Acele yapmışsın" diyerek tepki gösterdi.

YAYINDAN ÇIKARILDI

Armağan'ın yaptığı işi anlatmasıyla konuşmasına devam eden usta sanatçı, "Akıllı olan önüne gelen şansı değerlendirirmiş, Arif olan o işi kendi yaratırmış. Programda bardaklarla bir adamın ne işi var? Epey de reklamını yaptı artık tamam" dedi. Armağan'ın yaptığı bardakları masanın üzerinden toplayarak geri veren Alanson "Bardak tamam artık" dedi. Şarkıcının bu hamlesi sonrası yerinden kalkan Berk Armağan ise seyircilerin arasına geri döndü.