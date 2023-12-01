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Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'den spor sonrası poz! "Taytmış çıplak sandım"

01.12.2023 13:35 | Son Güncelleme:
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Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, spor yapmasına gelen eleştiriye damarları belirginleşen kolunun fotoğrafını paylaşarak yanıt vermişti. Spor paylaşımlarına devam eden Suden son pozuyla olay oldu.

MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, son yıllarda kendini spora verdi. Haftanın beş günü spor yaparak, kaslı bir görünüme kavuşan Suden sosyal medyadan sık sık spor salonundan paylaşımlar yapıyor.

Fit hali ile gençlere taş çıkartan 60 yaşındaki Biricik Suden, son paylaşımıyla bir kez daha adından söz ettirdi.

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Yıllara meydan okuyan Suden spor sonrası verdiği pozu paylaşarak "Biz de bunun hastasıyız, anlayış gösteriniz" dedi.

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Biricik Suden'in taytlı pozunu görenler "İlk bakışta çıplak sandım", "Taytmış meğer korktum", "Kraliçe" yorumlarında bulundu.

Mazhar Alanson sık sık eşinin paylaşımlarına alkış ve kalp emojileriyle destek vermeyi ihmal etmiyor.


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Mazhar Alanson biricik gençler yaşında
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