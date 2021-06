Mbappe: Falcao benim öğretmenimdi

Paris'in banliyölerinde her yerde futbol sahası var. İnsanlar futbol için yaşıyor. Ben de pencerem spor sahasına bakar şekilde doğdum. Her zaman Fransız hissettim. Köklerimi inkar etmiyorum çünkü beni ben yapan onlar ancak tüm hayatımı Fransa'da yaşadım ve hiçbir zaman evimde değilmiş gibi hissetmedim. Fransa'ya büyük bir sevgimiz var çünkü Fransa bize çok şey verdi ve biz de geri vermeye çalışıyoruz.

"FALCAO BENİM ÖĞRETMENİMDİ"

Falcao bir yıldızdı ve bildiklerini aktarma tutkusu vardı. Benim için bir öğretmen gibiydi. Her zaman gol atmak istiyordu ve bana kendimi ifade edebileceğim alanı veriyordu. Ben gençtim, heyecanlıydım ve saatte 2 bin kilometre gitmek istiyordum. O ise kale önünde çok soğukkanlıydı, sakindi ve bu sükunetini bana da aktardı.

"BENİM CV'İM BENİM İÇİN KONUŞUYOR"

Her yerde oynayabilen modern bir hücumcuyum. 0 numara, 11 numara ya da 7 numara olabilirim. Mbappe'de her şeyden var. Benim CV'im benim için konuşuyor. Önde tek başıma oynadım, sağda ve solda oynadım. Tüm tevazumla birlikte her yıl bu kadar pozisyon değiştirip belli bir düzeyde üst düzey performans vermek her oyuncuya nasip olmaz diye düşünüyorum. Bu cennetten düşme olamaz. Genç yaşlarımdan bu yana bagajımda yaşıdığım şey bu.

"GÜÇLÜ NOKTALARI KUSURSUZLAŞTIRDIM"

Güçsüz gözüken noktalarımın dışında güçlü özelliklerimi kusursuzlaştırmak üzerine hep çalıştım. Bana sürekli, güçlü özelliklerimle hayatta kalacağım söylendi. Dünya Kupası şampiyonluğu benim için bir son değildi. Durup durup kupayı düşünmüyorum. Uyumadan önce Dünya Kupası fotoğraflarına bakmıyorum. Sokaktaki insanlar gelip, 'Sen dünya şampiyonusun, teşekkürler" diyor, o kadar.