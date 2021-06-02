Mbappe: Falcao benim öğretmenimdi

Paris Saint Germain’in yıldız Kylian Mbappe, Esquire’nin İngilizce edisyonuna verdiği röportajda açıklamalarda bulundu.
Paris'in banliyölerinde her yerde futbol sahası var. İnsanlar futbol için yaşıyor. Ben de pencerem spor sahasına bakar şekilde doğdum. Her zaman Fransız hissettim. Köklerimi inkar etmiyorum çünkü beni ben yapan onlar ancak tüm hayatımı Fransa'da yaşadım ve hiçbir zaman evimde değilmiş gibi hissetmedim. Fransa'ya büyük bir sevgimiz var çünkü Fransa bize çok şey verdi ve biz de geri vermeye çalışıyoruz.
Babam 10 yaşında benim teknik direktörümdü. Olmak istediğim oyuncu tarzını oluşturmama yardım etti. Ancak hiçbir zaman 'Futbolcu olmalısın' baskısını hissetmedim. Her şeyin üstünde bir tutku vardı.
Küçüklüğümden bu yana soyunma odalarındayım. Taktikleri, farklı görüşleri dinliyorum. Her görüşe karşı anlayışlı oldum ve bu bana yardımcı oldu. Teknik direktör olmak, kendini başkasının yerine koymaktır. Buralarda olmak benim için önemli bir hediye. Bir futbolcuysan gelende kendini ve kendi kariyerini düşünüyorsun. Ben ise örneğin bir takım arkadaşına biri sinirlendiğinde kendimi onun yerine kolaylıkla koyabiliyorum.
Falcao bir yıldızdı ve bildiklerini aktarma tutkusu vardı. Benim için bir öğretmen gibiydi. Her zaman gol atmak istiyordu ve bana kendimi ifade edebileceğim alanı veriyordu. Ben gençtim, heyecanlıydım ve saatte 2 bin kilometre gitmek istiyordum. O ise kale önünde çok soğukkanlıydı, sakindi ve bu sükunetini bana da aktardı.
Her yerde oynayabilen modern bir hücumcuyum. 0 numara, 11 numara ya da 7 numara olabilirim. Mbappe'de her şeyden var. Benim CV'im benim için konuşuyor. Önde tek başıma oynadım, sağda ve solda oynadım. Tüm tevazumla birlikte her yıl bu kadar pozisyon değiştirip belli bir düzeyde üst düzey performans vermek her oyuncuya nasip olmaz diye düşünüyorum. Bu cennetten düşme olamaz. Genç yaşlarımdan bu yana bagajımda yaşıdığım şey bu.
Güçsüz gözüken noktalarımın dışında güçlü özelliklerimi kusursuzlaştırmak üzerine hep çalıştım. Bana sürekli, güçlü özelliklerimle hayatta kalacağım söylendi. Dünya Kupası şampiyonluğu benim için bir son değildi. Durup durup kupayı düşünmüyorum. Uyumadan önce Dünya Kupası fotoğraflarına bakmıyorum. Sokaktaki insanlar gelip, 'Sen dünya şampiyonusun, teşekkürler" diyor, o kadar.
Ben bir yıldızım. Eğer yüzün şehrin her yerindeyse, dünyanın her yerindeyse öylesindir. Yıldız olmak bir statüdür ancak bu seni diğer insanlardan daha iyi yapmaz.
Bir hayranın sevgisi inanılmaz olabiliyor ancak bazen bu sevginin aşırı olması senin mahremiyetine saygı duyulmamasına neden oluyor. Normal bir hayat düşünmek imkansız ancak saygı beklemek bence fazla olmaz.
Sporda kendini sürekli en iyilerke karşılaştırırsın. Messi ve Ronaldo benden daha iyi ve bunu herkes biliyor. Bu oyuncular kıyaslanamaz. Tüm rekorları kırdılar, istatistikleri alt üst ettiler. 10-15 yıldır efsane sezonlar geçiriyorlar.
Elbette sporda kendini en iyilerle karşılaştırıyorsun, bir fırıncının etrafındaki en iyi fırıncılarla kendini kıyaslaması gibi. Diğer harika oyuncuların ne yaptıklarını görmek için çok fazla maç izliyorum. Diğerlerinin de beni izlediğini biliyorum. Messi, Ronaldo için iyiydi ve Ronaldo da Messi için iyiydi. Diğerlerinin iyi olması benim de oyunumu yükseltmemi sağlıyor.
Haaland henüz 2. yılını geçirdi ve onu tanımaya başlıyoruz. Onun için bir başlangıç bu. Onun adına ve yaptıkları adına mutluyum. Daha önemli bir insan oldukça, üzerindeki sorumluluk da artıyor. Ben artık küçük bir çocuk değilim, ben artık Kylian Mbappe'yim. Her şeyi kazanmak istiyorum.
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