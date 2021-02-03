McLaren 765LT, 720S'den ne kadar daha hızlı?

İkili arasındaki ilk yarışta, her iki araba kalkış kontrol sistemlerini kullanarak yarıştılar. Ancak 765LT ekstra homurtulu yapısıyla 720S’i geride rahat bir şekilde bıraktı. Ayıca 765LT'nin içinde ikinci bir yolcu olmasına rağmen diğer araçtan çok daha iyi hızlanması dikkatlerden kaçmadı.

İkinci yarış ise ara hızlanmaları gösteren bir etap olarak belirlenmişti. 80 km/s hıza kadar gelen iki araçta ilk kukanın ardından gaza sonuna kadar yüklendiler. 765 LT yine performansının zirvesinde olduğunu rahat bir şekilde gösterdi. 765LT'nin fabrikasyon halinin ne kadar hızlı olduğu göz önüne alındığında , Hennessey Performance gibi şirketlerin modifiye etmeye başladıktan sonra neler yapabileceği şu an için merak konusu



