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  4. McLaren 765LT, 720S'den ne kadar daha hızlı?

McLaren 765LT, 720S'den ne kadar daha hızlı?

03.02.2021 09:45 | Son Güncelleme:
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McLaren 765LT’nin stok örneği yakın zamanda gösterdiği 9.33 saniyelik çeyrek mil performans, bir üretim arabası için gelmiş geçmiş en hızlı zaman olarak değerlendirilir. Onun bu performansından daha iyi bir otomobil yapabildiğini iddia eden Hennessey Performance iki modeli bir araya getirdi.

İkili arasındaki ilk yarışta, her iki araba kalkış kontrol sistemlerini kullanarak yarıştılar. Ancak 765LT ekstra homurtulu yapısıyla 720S’i geride rahat bir şekilde bıraktı. Ayıca 765LT'nin içinde ikinci bir yolcu olmasına rağmen diğer araçtan çok daha iyi hızlanması dikkatlerden kaçmadı.

İkinci yarış ise ara hızlanmaları gösteren bir etap olarak belirlenmişti. 80 km/s hıza kadar gelen iki araçta ilk kukanın ardından gaza sonuna kadar yüklendiler. 765 LT yine performansının zirvesinde olduğunu rahat bir şekilde gösterdi. 765LT'nin fabrikasyon halinin ne kadar hızlı olduğu göz önüne alındığında , Hennessey Performance gibi şirketlerin modifiye etmeye başladıktan sonra neler yapabileceği şu an için merak konusu

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