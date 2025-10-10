EĞİTİM

MEB’den Fener Rum Okuluna ‘boşaltın’ yazısı: 571 yıllık Fener Rum Okulu yeni bina arayışında! Okul müdürü: "Maliyeti 10 milyon Euro’nun üzerinde"

Fener Rum Okulu, 571 yıllık tarihiyle İstanbul’un en köklü eğitim kurumlarından. Milli Eğitim Bakanlığı binanın 90 gün içinde boşaltılmasını istedi. Fatih’te yer alan okul, yeni bina arayışına başlarken, okul müdürü Dimitri Zotos, “Öğrencileri mağdur etmeyeceğiz, 571 yıllık mirasımızı sürdüreceğiz” dedi.

Sedef Karatay

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İstanbul’un Fatih ilçesinde 1454 yılında kurulan ve 571 yıldır eğitim veren Fener Rum Okulu’nu 90 gün içinde boşaltılmasını talep etti. Agos’un haberine göre, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başında MEB tarafından gönderilen yazıda, binanın depreme dayanıklı hale getirilmesi gerektiği belirtildi. Okul, yeni öğrenci kaydı almaması nedeniyle Rum camiasında yankı uyandırmıştı.

"OKULDAN ÇIKMAMIZI GEREKTİRECEK KADAR OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORDUK"

Okul müdürü Dimitri Zotos, binanın boşaltılacağına dair önceden bilgilendirilmediklerini ve sürecin Eylül ayı ortalarında başladığını ifade etti. Zotos, 2023’te Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in okulu ziyaretinde bina sorunlarını dile getirdiklerini, İstanbul Valiliği’nin de konuya destek verdiğini aktardı. Zotos, “Türkiye’de bütün okulların depreme dayanıklılık çalışması yaptırması gerekiyor. Bu da bayağı maliyetli bir çalışma. Bizim bu maliyeti karşılayabilecek bütçemiz yoktu, bunun için de Milli Eğitim Bakanlığı’na başvurduk. 2023’te Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in okulumuza yaptığı ziyarette durumu kendisine ilettik. Kendileri ilgi gösterdi. Testi yaptırmamız gerekiyordu çünkü sürekli karşımıza çıkıyordu. Bakanlık talebiyle, İstanbul Valiliği’nin desteğiyle çalışmalar yapıldı. Ancak bu yeni gelişme, Eylül ayının ortalarında meydana geldi. Böyle bir ihtimalin olabileceğini düşünüyorduk fakat durumun ciddi olabileceğini, okuldan çıkmamızı gerektirecek kadar olabileceğini düşünmüyorduk. Yasal süreç içerisinde okulu boşaltıp, başka bir binada eğitime devam etmemiz istendi” dedi.

GÜÇLENDİRME MALİYETİ 10 MİLYON EURO’YU AŞIYOR

Zotos’a göre, binanın güçlendirme maliyeti 10 milyon Euro’nun üzerinde. Fener Rum Erkek Lisesi Vakfı’nın bu maliyeti karşılayacak gücü olmadığını belirten Zotos, öğrencilerin mağdur olmaması için yeni bir bina arayışında olduklarını vurguladı.

“EĞİTİM AYNI TABELA İLE DEVAM ETSİN İSTİYORUZ”

Velilerin çocuklarını başka Rum okullarına kaydettirip kaydettirmeyeceği sorusuna Zotos, “Biz şu anda bir çözüm arayışı içerisindeyiz. Öncelikli amacımız, 571 yıl boyunca açık olan Fener Rum Okulu’nun eğitim faaliyetine aynı tabela ile devam etmesidir. Fakat bunu sağlayamadığımız anda alternatif çözümlerimiz var, henüz masaya yatırmak istemiyoruz. Öğrencileri mağdur etmeyecek şekilde çözüm bulacağız” yanıtını verdi.

