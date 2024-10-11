MEBBİS giriş: MEBBİS'e nasıl giriş yapılır? MEBBİS öğretmen girişi

Resmî kurum ve kuruluşların her birine ait internet siteleri ve mobil cihazlara indirilebilen uygulamaları mevcuttur. Öte yandan tüm uygulamalara ve sitelere e-Devlet sistemi üzerinden de tek seferde ulaşılabilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı sistemine de hem öğretmenler hem de veliler çeşitli uygulamalar aracılığı ile ulaşabildiği gibi birçok işlemi de bu uygulamalar üzerinden yapabilmektedir.

MEBBİS nedir?

MEBBİS MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) kontrolünde ve takibinde bir uygulamadır. Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim sistemleri diğer adı ile MEBBİS, 2007 yılının başından itibaren kullanılmaya başlanmış olan ve her geçen gün daha da gelişen bir sistemdir. Özel bir web yazılımı olan MEBBİS girişi de birkaç farklı yoldan yapılabilir.

Sistemin internet adresi mebbis.meb.gov.tr olarak belirlenmiştir. Bunun dışında MEBBİS sistemine ait uygulama mobil cihaza indirilerek de kullanılabilmektedir. MEBBİS e-Devlet girişi yapabilmek için öncelikli olarak e-Devlet sistemine kişisel şifre ve kimlik numarası ile giriş yapılmalıdır.

MEBBİS'e nasıl giriş yapılır?

MEBBİS öğretmen girişi yapmak için de e-Devlet kullanılabilir. Eğer direkt olarak MEBBİS’e ait uygulama üzerinden giriş yapılmayacaksa e-Devlet aracılığı ile de MEBBİS giriş sayfasına ulaşım sağlayabilmek mümkün olur.

E-Devlet MEBBİS girişi için öncelikle e-Devlet sistemine giriş yapılır. Daha sonra ise ana sayfadaki arama kısmına MEBBİS yazılarak ilerlenir. MEBBİS giriş e-Devlet ile yapılacaksa uygulama ya da siteden önce bu sisteme girilmelidir.

MEBBİS e-Devlet üzerinden ya da direkt olarak MEBBİS adresinden girilmesi fark etmeksizin şu adımlar takip edilerek ulaşılabilen ve işlem yapılabilen bir sistemdir: