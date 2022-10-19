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Ozan eş anlamlısı nedir? Ozanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

18.10.2022 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her dilde, o dili konuşan topluluğun hayatına ve kültürüne ait sözcüklere rastlamak mümkündür. Genellikle bu kelimeler yaşanılan coğrafyanın yansıması olarak karşımıza çıkar. Yeryüzü şekillerine, yaşayış biçimlerine ve yaşanılan kültüre göre şekillenen bu kelimeler Türkçede oldukça fazladır. Bunun yanında bu kelimeler coğrafi olarak yakın olan kültürlere de geçmiştir. Ozan kelimesi de böyle bir kelimedir. Türkçe kökenli olan ozan kelimesi de Türkçeden farklı dillere geçmiş bir kelimedir.

Ozan eş anlamlısı nedir? Ozanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Ozan kelimesinin Orta Türkçede "şair" anlamına gelen "uzan/ozan" kelimesinden evrildiği düşünülmektedir. Bunun yanı sıra ozan kelimesinin Moğolcadan geçtiğiyle ilgili teoriler de bulunur. Ozan kelimesi Farsçadaki “kusan” kelimesiyle de eş kökenlidir. Bu bakımdan Türkçeden Farsçaya geçtiği düşünülür.

Türk Dil Kurumuna göre ozan kelimesi "şair" anlamına gelmektedir. Dilimizde genellikle "halk şairi, irticalen şiir söyleyebilen saz şairi" anlamında kullanılan bu kelimeye âşık edebiyatında daha sık rastlarız. Yazılı olarak ilk defa 11. yüzyılda kullanıldığı düşünülmektedir. Bu dönemlerde daha çok "saz şairi" anlamında kullanılmıştır.

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Ozan kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Ozan kelimesinin eş anlamı olan birden fazla kelime bulunur. Bu kelimeler cümle içerisinde ozan kelimesinin yerine kullanılabilen kelimelerdir. Ozan kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

  • Âşık
  • Şair
  • Halk ozanı
  • Saz şairi

Şair kelimesi Arapça "şâ’ir" kelimesinden alıntıdır ve "şiir söyleyen veya yazan kimse" anlamına gelmektedir. Âşık kelimesi de dilimize Arapçadan girmiştir, birden fazla anlamı olan ve sesteş olan âşık kelimesi aynı zamanda "halk ozanı" anlamında kullanılır. "Halk ozanı" ve "Saz şairi" tamlamaları ise edebiyat terimi olarak karşımıza çıkar.

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Ozanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ozanın eş anlamlısı olan kelimeleri cümle içinde ozan yerine kullanmak mümkündür. Ozan eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

  • Şairlik her ne kadar bir duygu durum ve duygu aktarım meselesiyse de aynı zamanda bir meslektir.
  • Kendisini şair olarak tanıtıyordu ama şu zamana kadar bir şiirini bile okumamıştık.
  • Âşıkların sözü yüzyıllar boyunca nesilden nesle aktarılmış ve günümüze kadar ulaşmıştı.
  • Günümüzde artık yanık sesli âşıkların yetişmemesi bir kültürün daha bitme noktasına geldiğinin göstergesiydi.
  • Halk ozanları bir kültürün hatta bir halkın temsilcisi olan kişilerdir.
  • Sesi öyle güzeldi ki sanki esnaf değil de saz şairiydi.
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