Mesut eş anlamlısı nedir? Mesut kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tarihi oldukça uzun olan Türkçe'miz zaman içerisinde pek çok farklı toplumla kelime alışverişi yaşamıştır. Mesut kelimesi de bu şekilde Türkçeye eklenen kelimelerden bir tanesidir. Mesut kelimesinin dilimize Arapçadan girmiştir. Arapçada "bahtlı, mutlu" anlamına gelen "mesʿūd" kelimesinden alıntıdır. Mesut kelimesi Türkçeye benzer bir anlamla geçmesinin yanı sıra kişi ismi olarak da kullanılan bir kelimedir. Mesut sözcüğünü cümle içerisinde kullanmamız gerekirse aşağıdaki gibi birkaç örnek verebiliriz:

İstediği üniversiteyi kazanan evlat babasını mesut etmişti.

Sakin bir mahallede mutlu mesut yaşayıp gidiyordu.

Aldığı sorumluluklardan anlının akıyla çıkan geç sonunda mesut olmuştu.

Mesut kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Türkçe anlamdaş bakımından zengin bir dildir. Diğer dillerdeki eş anlamlılık kadar kesin çizgileri olmasa da kelime haznesinin geniş bir yelpazeye sahip olması sayesinde eş anlamlılık bakımından da zengindir. Mesudun eş anlamlısı olan kelime de dilimizde mevcuttur. Mesut eş anlamlısı olan kelime:

Mutlu

Mesudun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Mesut kelimesinin eş anlamı olan mutlu kelimesiyle ilgili örnek cümleler:

Ne yaparsa yapsın kendisini bir türlü eskisi kadar mutlu hissedemiyordu.

O her zaman mutlu olmak için para yeterli derdi, belkide haklıydı.

Yüzündeki ifadeden bu işin onu mutlu ettiği açıkça belli oluyordu.

Tek niyetim seni mutlu etmekti.

Gerçekten de üçüncülüğün beni mutlu ettiğini mi zannediyorsun?

Mutlu olmak zannedildiğinden daha kolay.

Bu kederini dağıtmak için ne kadar mutlu şarkılar dinlese de pek etki etmiyordu.

O beni sevseydi dünyanın en mutlu insanı olabilirdim.

Çocukluğumun mutlu günlerini asla hafızamdan silemiyorum.

İnsan ne kadar bahtsız olsa da bir şekilde mutlu olmanın yolunu bulabilmeli.

Seni de mutlu ederler umarım bir gün.

İnsanoğlu mutlu olduğunda elde edemeyeceği şey yok.



