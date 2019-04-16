Meclis'in 24 yıllık berberi anlattı: Bahçeli'yi tıraş ederken çok heyecanlandım

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 8 berberinden en tecrübelisi Ekrem Çalışçı (50), 24 yıldır milletvekillerinden bakanlara, liderlerden Meclis başkanlarına siyasetçilerin saç ve sakal tıraşını yapıyor. Siyasilerle çalışmanın kendisine deneyim kazandırdığını söyleyen Ekrem Çalışçı, pek çok tecrübeli eski siyasetçinin hala Meclise gelerek, kendisine tıraş olduğunu söyledi.

Ekrem Çalışçı, 1996 yılında TBMM'de berber olarak işe başladı. Çalışçı, ilk olarak dönemin TBMM Başkanı Mustafa Kalemli'yi tıraş etti. 24 yıldır TBMM'deki berber salonunda çalışan Ekrem Çalışçı, geçen zamanda milletvekillerinden bakanlara, liderlerden Meclis başkanlarına pek çok siyasetçinin saç ve sakalını tıraş etti.

'DEVLET BEY'İ TIRAŞ EDERKEN ÇOK HEYECANLANDIM'

Ekrem Çalışçı, 24 yıldır kendisine devamlı gelen eski vekil ve bakanlar olduğunu, siyasilerle çalışmanın kendisine pek çok deneyim kazandırdığını söyledi. Çalışçı, "Giriş tarihim 1996. İlk başladığımda Meclis Başkanı Sayın Mustafa Kalemli idi. İlk tıraşı Kalemli’ye yaptım. Kendisi hala seneler geçmesine rağmen, tıraş için bana geliyor. Eski bakanlarımız var bana tıraş için gelen, Bülent Arınç, Mehmet Ali Şahin. Bülent Bey’i 23 yıldır tıraş ediyorum. Sayın Devlet Bahçeli’yi tıraş etmek bana nasip oldu. Temel Karamollaoğlu geliyor. Kendisini tıraş ederken çok büyük keyif aldım. Devlet Bey ilk tıraşa gelirken, çok heyecanlandım, kendisi mükemmel bir insan. Heyecanlandığımı anlayınca beni motive etti" dedi.