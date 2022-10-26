Özgü eş anlamlısı nedir? Özgünün eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Özgü kelimesi Türkçe kökenlidir. Eski Türkçe "benlik, kendi" anlamına gelen "öz" kelimesine eklenen "+gU" ekiyle türetilmiştir. Türkçede en çok kullanılan kelimelerin arasında yer alan özgünün Türk Dil Kurumuna göre 3 farklı anlamı vardır. Özgü kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamları şu şekildedir:

Bir şeye veya birine ait olan

Aynı cinsten başka hiçbir türde ya da bireyde rastlanılmayan

Belli kimsede, türde ve şeyde bulunan

Özgü kelimesinin yer aldığı "özgü olmak" ve özgü kelimesiyle benzer anlamda kullanılan bir birleşik fiil vardır. Aynı zamanda "kedine özgü" şeklinde cümlelerde birleşik kelime olarak da kullanılır.

Özgü kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Özgü eş anlamlısı sözcükler cümlelere çeşitlilik kazandırır. Özgünün eş anlamlısı olan sözcükler cümle içinde özgü yerine kullanılabilen kelimelerdir. Özgü kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerin bir kısmı Arapça kökenlidir. Özgünün eş anlamlısı kelimeler:

Mahsus

Has

İçin

Öze

Mahsus kelimesi bir kişiye ait olan anlamı taşıyor. Birçok cümlede özgü kelimesinin yerine kullanılmaktadır. Has kelimesiyse bir kişiye özel anlamına gelir. Cümlenin gidişatına göre özgü yerine kullanılarak cümlenin ifadeleri zenginleştirilir. İçin kelimesiyse ayrılmış anlamında kullanılır. Öze kelimesi de özgü anlamına gelir. Bu kelimeler özgü kelimesiyle aynı anlamı taşır.

Özgü kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Özgü eş anlamlıları cümlenin anlamına göre kullanılırlar. Özgü kelimesinin eş anlamlıları olarak genellikle münhasır ve has kelimeleri daha sık kullanılır. Özgünün eş anlamlıları ile örnek cümleler: