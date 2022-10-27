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Sıhhatli eş anlamlısı nedir? Sıhhatli kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

27.10.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eş anlamlı kelimeler dilimizde geniş bir yelpazeye sahiptir. Dilin kullanımını zenginleştiren bu kelimeler yazılışları ve okunuşları açısından farklı ancak anlamları aynı olan kelimeler eş anlamlı yani anlamdaş kelimelerdir. Genelde birbirlerinin yerlerine kullanabildiğimiz kelimelerdir. Bu kelimeler, cümlede birbirleri ile yer değiştirdikleri zaman cümlenin anlam ve yapısında bir bozulma olmaz. Arapça kökenli olan ancak Türkçeleştirilen sıhhatli kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Sıhhatli eş anlamlısı nedir? Sıhhatli kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sıhhatli kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Arapçada "sağ olma, sağlıklı olma" manasını karşılayan "ṣiḥḥat" kelimesinden ödünçlenen "sıhhat" kelimesine eklenen "+lI" ekiyle türemiştir. Dilimize de benzer bir anlamda geçen sıhhat kelimesinin anlamı da Türk Dil Kurumuna göre "sağlıklı"dır. Sıhhatli kelimesi dilimizde çok uzun zamandan beri var olan ve hâlâ aktif bir şekilde kullanılır. Aynı zamanda sıhhatli kelimesinin eş anlamı olan ve cümle içinde sıhhatli yerine kullanılabilecek kelimeler de vardır.

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Sıhhatli kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler

Eş anlamlı kelimelerin bir kaçı genellikle yabancı dillerden dilimize geçmiş ve sık kullandığımız kelimelerdir. Eş anlamlı kelimeler cümle içinde birbirlerinin yerine kullanılabilen kelimelerdir. Aynı metinde iki eş anlamlı kelimeyi kullanmak metnin akış ve düzeninde bozukluğa sebebiyet verebilir. Anlamdaş olan kelimeler yazılış ve okunuş bakımından birbirine benzemese de ifade edilmek istenen şey aynıdır. Günlük yaşantımızda sıkça karşımıza çıkan sıhhatli kelimesinin de birçok anlamdaşı vardır.

Sıhhatli kelimesinin eş anlamı olan birden fazla kelime vardır. Bu kelimeler sıhhatliyle aynı anlamı taşırlar. Bu yüzden sıhhatlinin eş anlamlısı kelimeler için cümle içinde sıhhatli yerine kullanılabilirler. Sıhhatli eş anlamlısı olan kelimeler şu şekilde sıralanabilir:

  • Sağlıklı
  • Esen
  • Sağlam
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Sıhhatlinin eş anlamları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimelerin doğru kullanımı için örnek cümleler kurmak daha iyi anlayabilmek için önemli bir pekiştirme yöntemlerinden sadece biridir. Eş anlamlı kelimelere hayatımızda yer vermek kelime hazinemizi de oldukça zenginleştirir. Sıhhatli kelimesinin eş anlamılıları ile örnek cümleler:

  • Sağlıklı bir insan olmak için beslenmesine, uyku düzenine ve egzersizlerine çok dikkat ederdi.
  • Kaç yaşında olursa olsun esen kalabilmek için beslenmesine dikkat ediyordu.
  • Bünyesi pek sağlam değildi, yediği her şey dokunurdu.
  • Ah kuzucuğum, inşallah eseniniz yerindedir.
  • Oğlunuz sağlıklı görünüyor, canınızı sıkmayın.
  • Sağlıklı bir hayat yaşamak en büyük prensibiydi.
  • Elli yaşına gelmesine rağmen bu kadar sağlam görünmesinin en büyük nedeni stressiz bir hayat yaşamasıydı.
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