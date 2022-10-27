Sıhhatli eş anlamlısı nedir? Sıhhatli kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sıhhatli kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Arapçada "sağ olma, sağlıklı olma" manasını karşılayan "ṣiḥḥat" kelimesinden ödünçlenen "sıhhat" kelimesine eklenen "+lI" ekiyle türemiştir. Dilimize de benzer bir anlamda geçen sıhhat kelimesinin anlamı da Türk Dil Kurumuna göre "sağlıklı"dır. Sıhhatli kelimesi dilimizde çok uzun zamandan beri var olan ve hâlâ aktif bir şekilde kullanılır. Aynı zamanda sıhhatli kelimesinin eş anlamı olan ve cümle içinde sıhhatli yerine kullanılabilecek kelimeler de vardır.

Sıhhatli kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler

Eş anlamlı kelimelerin bir kaçı genellikle yabancı dillerden dilimize geçmiş ve sık kullandığımız kelimelerdir. Eş anlamlı kelimeler cümle içinde birbirlerinin yerine kullanılabilen kelimelerdir. Aynı metinde iki eş anlamlı kelimeyi kullanmak metnin akış ve düzeninde bozukluğa sebebiyet verebilir. Anlamdaş olan kelimeler yazılış ve okunuş bakımından birbirine benzemese de ifade edilmek istenen şey aynıdır. Günlük yaşantımızda sıkça karşımıza çıkan sıhhatli kelimesinin de birçok anlamdaşı vardır.

Sıhhatli kelimesinin eş anlamı olan birden fazla kelime vardır. Bu kelimeler sıhhatliyle aynı anlamı taşırlar. Bu yüzden sıhhatlinin eş anlamlısı kelimeler için cümle içinde sıhhatli yerine kullanılabilirler. Sıhhatli eş anlamlısı olan kelimeler şu şekilde sıralanabilir:

Sağlıklı

Esen

Sağlam

Sıhhatlinin eş anlamları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimelerin doğru kullanımı için örnek cümleler kurmak daha iyi anlayabilmek için önemli bir pekiştirme yöntemlerinden sadece biridir. Eş anlamlı kelimelere hayatımızda yer vermek kelime hazinemizi de oldukça zenginleştirir. Sıhhatli kelimesinin eş anlamılıları ile örnek cümleler: