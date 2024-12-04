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  4. Mediazone Games CEO'su Efe Kethüda, Türkiye'nin sıradışı 10 başarılı gencinden biri seçildi

Mediazone Games CEO'su Efe Kethüda, Türkiye'nin sıradışı 10 başarılı gencinden biri seçildi

04.12.2024 11:42
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Dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan JCI “Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Derneği”nin 1983 yılından bu yana düzenlediği 'Ten Outstanding Young Persons of the World' programının Türkiye ayağı gerçekleştirildi. 30 Kasım'da düzenlenen “Türkiye’nin 10 Başarılı Genci” ödül töreninde birbirinden başarılı isimler sahnedeydi. Mediazone Games’in CEO’su Efe Kethüda da Türkiye'nin en başarılı 10 genci listesine adını yazdırdı.

Mediazone Games CEO'su Efe Kethüda, Türkiye'nin sıradışı 10 başarılı gencinden biri seçildi

Türkiye'nin En Başarılı 10 Genci" JCI (Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Derneği) tarafından seçildi. 30 Kasım 2024 tarihinde düzenlenen Gala Töreni’nde Türkiye'nin en başarılı genç isimleri seçilirken, birbirinden değerli ve başarılı isimler, ödüllerin sahibi oldu.

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JCI İstanbul Şubesi tarafından 30 yıldır gönüllü olarak gerçekleştirilen TOYP Türkiye - Türkiye'nin 10 Başarılı Genci programı, 'daha iyi yarınların peşinde koşan' ve 'ülkemizde sıradışı farklar yaratan' gençleri daha görünür kılmayı, onlara ilham vermeyi amaçlıyor.

MEDİAZONE GAMES CEO'SU EFE KETHÜDA, TÜRKİYE'NİN SIRADIŞI 10 BAŞARILI GENCİNDEN BİRİ

Mediazone Games’in CEO’su Efe Kethüda da "Türkiye'nin En Başarılı 10 Genci" arasında yerini aldı. Başarılı isim Kethüda, "RE/MAX Türkiye İş Dünyası, Ekonomi ve/veya Girişimcilik Kategorisi"nde ödüle layık görüldü.

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Mediazone Games’in CEO’su ve Playgate Ventures’ın Yönetici Ortağı olan Kethüda, 2017 yılında Türkiye’nin ilk e-spor platformu Flank Esports’u kurdu. Flank Esports, 2021 yılında FUT Ventures tarafından satın alındı. Kethüda, aynı zamanda KTH Event Agency’i kurdu ve Etkinlikcim.com’u hayata geçirdi.

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Özyeğin Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Kethüda, aynı üniversitede Girişimcilik Yüksek Lisansı yaptı ve London School of Economics’te eğitim aldı.

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Türkiye'nin En Başarılı 10 Genci listesine adını yazdıran Kethüda'nın başarısı ise sadece bununla sınırlı değil. Kethüda, 2022 yılında Türkiye’nin en genç ve vizyoner liderlerini onurlandıran Fortune 40 Under 40 Listesi’ne seçildi.

2015, 2016 ve 2017 yıllarında ise Fortune 40 Under 40 listesinde umut vadeden 20 kişi arasında yer aldı. 2020 yılında ise Forbes’in “30 Under 30” listesine adını yazdırdı.

KTH Event Agency, Red Herring tarafından düzenlenen "Avrupa’nın En İyi 100 Şirketi" listesinde ödül kazandı. Ayrıca "En İyi Etkinlik Yönetimi Şirketi" ödülünün de sahibi oldu.

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Flank Esports ise henüz ilk yılında TÜBİTAK’tan Ar-Ge desteği aldı, 2017 yılında Cannes Lions’a seçildi. Kethüda ayrıca 2018 yılında “En Başarılı 100 Girişim Listesi”ne ve 2019 yılında Forbes 50 Listesi’ne girmeyi başardı.

Kethüda, Çin’de düzenlenen “Gençler Dünya Masa Tenisi Şampiyonası”nda takımlarda dünya ikincisi oldu.

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Genç yaşında birçok başarıya imza atan Kethüda, aynı zamanda VDWS rüzgar sörfü eğitmeni, uzman dalgıç, ralli pilotu ve klasik otomobil koleksiyoneri.

2019 Türkiye Ralli Şampiyonası’nda H1 kategorisinde ve Klasik Otomobil Rallisinde Türkiye ikincisi oldu. Tarih ve antik paralarla da ilgilenen Kethüda, 2019 yılında koleksiyoner oldu.

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Kethüda, Türk Girişimcilik Vakfı, Yeni1Lider, HUG ve Coronathon Türkiye’de mentorluk yapıyor. Aynı zamanda Founders Pledge, İhtiyaç Haritası, Leaders for Climate Action, Türkiye Klasik Otomobil Kulübü, VDWS Alman Su Sporları Derneği, AGB Binicilik Takımı üyesi.Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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