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Meedo, Şeyma Subaşı'nın suratına tükürmüş... Şoke eden iddialar sürüyor! Acun Ilıcalı sessiz kalmadı

26.09.2023 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeyma Subaşı'nın görkemli ve günler süren bir düğünle Mohammed Alsaloussi ile evlenmesinden kısa süre sonra boşanma iddiası gelmişti. Şeyma Subaşı iddialara göre 4 aylık eşinden şiddet görüyor. Boşanmak için harekete geçen Subaşı'ya eski eşi Acun Ilıcalı destek oldu.

Acun Ilıcalı'nın eski karısı eyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile görkemli bir düğünle 4 ay önce evlendi. Ancak balayında başlayan gerilim artarak devam etti.

Şeyma Subaşı'nın Mısırlı eşi Meedo'dan boşanacağı haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi'nin boşanma sebebinin şiddet olduğu iddia edildi.

Sabah'tan Bülent Cankurt boşanma ve şiddet iddiasını dile getirerek şunları yazdı:

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"MADDİ-MANEVİ DESTEK OLURUM" DEMİŞ

"Meedo, Şeyma'ya psikolojik şiddet uyguluyormuş; yüzüne tükürmekten tutun da ağza alınmayacak sıfatlar takmaya kadar yapmadığını bırakmıyormuş. Şeyma da haklı olarak boşanmak için işlemlere başlamış. Bu süreçte çok yıpranan Şeyma'ya en büyük desteği eski eşi Acun Ilıcalı'nın verdiğini öğrendim.

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Ilıcalı, 14 ay evli kaldığı, kızının annesi Şeyma'ya, 'Boşan, ben arkandayım' demiş ve maddi ve manevi her türlü desteği vereceğini söylemiş."


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Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı sevgilisi

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