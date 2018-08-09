Meg Ryan şortunu çıkarmadı

1980'li yıllarda rol aldığı filmler sayesinde romantik prenses unvanını kazanan Meg Ryan, arkadaşlarıyla birlikte tatile çıktı.
Meg Ryan
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1980'li yıllarda rol aldığı filmler sayesinde romantik prenses unvanını kazanan Meg Ryan, arkadaşlarıyla birlikte tatile çıktı.
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Birçok ünlü gibi tatil için Portofino'yu seçen Ryan, önceki gün çıktığı mavi turda görüntülendi.
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Siyah bir bikini üstü giyen Ryan, plaj kıyafetini dizlerine kadar uzanan bir şortla tamamladı.
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56 yaşındaki Meg Ryan, şortuyla yüzdü, şortuyla güneşlendi.
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Ryan daha sonra Portofino'da şehrinde tura çıktı...
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İşte dünya yıldızının son tatilinden birbirinden güzel fotoğraflar...
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