MAGAZİN

Meg Ryan şortunu çıkarmadı

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.08.2018 11:08 | Son Güncelleme

Bir dönemin ünlü yıldızı Meg Ryan denize bikini üstüyle girdi ama şortunu hiç çıkarmadı.

1980'li yıllarda rol aldığı filmler sayesinde romantik prenses unvanını kazanan Meg Ryan, arkadaşlarıyla birlikte tatile çıktı.

Meg Ryan

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1980'li yıllarda rol aldığı filmler sayesinde romantik prenses unvanını kazanan Meg Ryan, arkadaşlarıyla birlikte tatile çıktı.
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Birçok ünlü gibi tatil için Portofino'yu seçen Ryan, önceki gün çıktığı mavi turda görüntülendi.
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Siyah bir bikini üstü giyen Ryan, plaj kıyafetini dizlerine kadar uzanan bir şortla tamamladı.
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56 yaşındaki Meg Ryan, şortuyla yüzdü, şortuyla güneşlendi.
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Ryan daha sonra Portofino'da şehrinde tura çıktı...
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İşte dünya yıldızının son tatilinden birbirinden güzel fotoğraflar...
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meg ryan tatil

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