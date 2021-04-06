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Megan Barton Hanson yine yapacağını yaptı

06.04.2021 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Love Island programıyla yıldızı parlayan Megan Barton Hanson, programdan ayrıldıktan sonra Instagram paylaşımlarıyla gündemde kalmayı başarıyor. Güzel yıldız son paylaşımında şeffaf iç çamaşırlarıyla görenleri bir kez daha hayrete düşürdü.

Megan Barton Hanson yine yapacağını yaptı

İngiltere’nin çok izlenen reality şovu Love Island ile yıldızı parlayan Megan Barton Hanson, sansasyonel paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. Eskiden striptizci olan, ünlü olduktan sonra seks oyuncakları üreten Megan Barton Hanson, şimdiye kadar yaptığı açıklamalarla da gündeme damga vurmuştu.

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27 yaşındaki Megan Barton Hanson, son Instagram gönderisinde pembe çiçek desenli şeffaf iç çamaşırla ayna karşısında pozlar verdi. Instagram’ın çıplaklık sınırlarını zorlayan fotoğrafa, televizyon yıldızının hayranları beğeni yağdırdı.

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Love Island Instagram Megan Barton Hanson
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