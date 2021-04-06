Megan Barton Hanson yine yapacağını yaptı

İngiltere’nin çok izlenen reality şovu Love Island ile yıldızı parlayan Megan Barton Hanson, sansasyonel paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. Eskiden striptizci olan, ünlü olduktan sonra seks oyuncakları üreten Megan Barton Hanson, şimdiye kadar yaptığı açıklamalarla da gündeme damga vurmuştu.

27 yaşındaki Megan Barton Hanson, son Instagram gönderisinde pembe çiçek desenli şeffaf iç çamaşırla ayna karşısında pozlar verdi. Instagram’ın çıplaklık sınırlarını zorlayan fotoğrafa, televizyon yıldızının hayranları beğeni yağdırdı.



