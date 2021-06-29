Megan Fox, biseksüel oluşunu kutladı

Megan Fox son Instagram gönderisinde, Onur ayına desteğini gösterdi. Megan Fox, 10 yıl evli kaldığı, çocuklarının babası Brian Austin Green’i genç sevgilisi Machine Gun Kelly için terk ederek boşanmıştı.

35 yaşındaki yıldız 2009 yılında biseksüel olduğunu açıklamıştı. En son Instagram gönderisine şöyle bir başlık attı: "Yirmi yılı aşkın süredir #LGBTQIA'ya B ekliyorum." Megan Fox, iki gökkuşağı emojisi ve Onur (Pride) hashtagini eklemeyi ihmal etmedi.

Hollywood yıldızı, kar amacı gütmeyen bir organizasyon ve siyasi eylem komitesi olan Move On'u fotoğrafına etiketledi. Toplamda 3 fotoğraf yükleyen Megan Fox’un gönderisi 3 milyona yakın beğeni aldı.

MEGAN FOX SEVGİLİSİNİN HIZINA YETİŞEMEDİ

Müzisyen sevgilisiyle sık sık gecelerde boy gösteren Megan Fox, geçtiğimiz gün bir bar çıkışında yürüyemeyecek halde olduğu için sevgilisi Machinne Gun Kelly onu sırtında dışarı çıkarmıştı.



