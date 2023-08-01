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Megan Fox paylaşımıyla olay oldu! 'Dünyanın en güzel kadını'

01.08.2023 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Machine Gun Kelly ile yaşadığı çalkantılı ilişkiyle çok konuşulan Megan Fox sınırları zorlamaya devam ediyor. Son günlerde verdiği sütyensiz pozlarla adından söz ettiren oyuncu bu sefer sularda poz verdi.

Dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak kabul edilen Megan Fox son dönemde yaptırdığı göğüsleriyle tepki çekmişti. Göğüslerini büyüttüğü için hayranları tarafından topa tutaln Fox şu sıralar sınırları zorlayan pozlara imza atıyor.

Üç çocuk annesi 37 yaşındaki güzel, 21 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından deniz kenarında beyaz şeffaf elbisesiyle iddialı pozlarını yayınladı.

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Son yıllarda özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla da adından söz ettiren Megan Fox, takipçilerine esprili bir dille, “Sörf dersleri veriyorum” diye seslendi.

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Kısa sürede 1.5 milyondan fazla beğeni alan ünlü oyuncuya; "Hemen sörf derslerine kayıt yaptırıyorum”, "Dünyanın en güzel kadını", "Kraliçe" yorumları yağdı.

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Dismorfik bozukluğu olduğunu açıklayan Fox, vücudu hakkında hiçbir zaman iyi hissetmediğini ve kendi bedeninde daha rahat hissetmek için sürekli çaba gösterdiğini söylemişti.


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