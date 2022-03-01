MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Megan Fox tarzını 'BDSM' olarak yorumladı

Megan Fox tarzını 'BDSM' olarak yorumladı

01.03.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 yıl evli kaldığı üç çocuğunun babası, oyuncu Brian Austin Green’den resmi olarak boşanan Megan Fox nişanlısı Machine Gun Kelly ile evlenmek için gün sayıyor. Megan Fox ve nişanlısı garip pozlarıyla gündem olurken güzel isim bu pozlara bir yenisini daha ekledi.

Megan Fox tarzını 'BDSM' olarak yorumladı

Machine Gun Kelly ile ilişkisi sürecinde ilginç pozlara imza atan, sevgilisinin kanını içen ve evlilik için gün sayan Megan Fox son selfie'si ile gündem oldu. Sevgilisinin tarzına uygun giyinerek takipçilerinden zaman zaman tepki gören Megan Fox seksi bir pozunu paylaştı.

35 yaşındaki ünlü oyuncu file bluzuyla pozunu paylaşıp 'BDSM' göndermesi yaptı. Fox paylaşımında "Yeni bir üyeye ihtiyaçları varsa kendimi Spice Girls'e sunuyorum Baharatlı BDSM" yazdı.

2

Bazı takipçileri bu yoruma yanıt olarak "Gündemde kalmak için saçmalıyorsun", "Kim Kardashian'a benziyorsun, sakinleş" yorumlarında bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Selena Gomez kimdir? Nereli kaç yaşında?Selena Gomez kimdir? Nereli kaç yaşında?
Cinsiyet değiştirecek mi? "Maskülen bir tarzım var diye..."Cinsiyet değiştirecek mi? "Maskülen bir tarzım var diye..."
Doğal gaz faturası skeci olay oldu!Doğal gaz faturası skeci olay oldu!
Anahtar Kelimeler:
Megan Fox
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Yerel Haberler

Elazığlı "Gündağ" bebek, Konya'da ameliyat edildi

Elazığlı "Gündağ" bebek, Konya'da ameliyat edildi

Diyarbakır'da su dolu çukura düşen iki çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır'da su dolu çukura düşen iki çocuk hayatını kaybetti

Müstehcen çocuk görüntüsü paylaşılmasıyla ilgili 5 kişi yakalandı

Müstehcen çocuk görüntüsü paylaşılmasıyla ilgili 5 kişi yakalandı

Fibabanka'dan 410 milyon lira net kar

Fibabanka'dan 410 milyon lira net kar

realme, 150W ile 5 dakikada yüzde 50 şarj teknolojisini tanıttı

realme, 150W ile 5 dakikada yüzde 50 şarj teknolojisini tanıttı

Bitlis'te "baharın müjdecisi" kuzular besicileri sevindirdi

Bitlis'te "baharın müjdecisi" kuzular besicileri sevindirdi

İlginizi Çekebilir

Ele geçirilen Rus tankına bindi! Tek tek bütün düğmeleri anlattı

Ele geçirilen Rus tankına bindi! Tek tek bütün düğmeleri anlattı

Ceyda Düvenci'den kızı Melisa'yı paylaştı! "İyi ki beni seçtin"

Ceyda Düvenci'den kızı Melisa'yı paylaştı! "İyi ki beni seçtin"

Ünlülerin en çok tercih ettiği saat modelleri ve alternatifleri

Ünlülerin en çok tercih ettiği saat modelleri ve alternatifleri

Vitamin ve mineral zengini! Afiyetle yiyen de var yüzüne bakmayan da!

Vitamin ve mineral zengini! Afiyetle yiyen de var yüzüne bakmayan da!

Sevgilisi istedi Oğuzhan Koç bıçak altına yattı!

Sevgilisi istedi Oğuzhan Koç bıçak altına yattı!

Cilt bakımını evinde yapmak isteyen kadınlara özel...

Cilt bakımını evinde yapmak isteyen kadınlara özel...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.