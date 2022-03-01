Megan Fox tarzını 'BDSM' olarak yorumladı

Machine Gun Kelly ile ilişkisi sürecinde ilginç pozlara imza atan, sevgilisinin kanını içen ve evlilik için gün sayan Megan Fox son selfie'si ile gündem oldu. Sevgilisinin tarzına uygun giyinerek takipçilerinden zaman zaman tepki gören Megan Fox seksi bir pozunu paylaştı.

35 yaşındaki ünlü oyuncu file bluzuyla pozunu paylaşıp 'BDSM' göndermesi yaptı. Fox paylaşımında "Yeni bir üyeye ihtiyaçları varsa kendimi Spice Girls'e sunuyorum Baharatlı BDSM" yazdı.

Bazı takipçileri bu yoruma yanıt olarak "Gündemde kalmak için saçmalıyorsun", "Kim Kardashian'a benziyorsun, sakinleş" yorumlarında bulundu.

