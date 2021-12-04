"Megan Fox'u etkilemeye çalışırken kendime bıçak sapladım"

Komedyen Jimmy Fallon'ın çarşamba yayımlanan The Tonight Show programına katılan 31 yaşındaki Kelly, olayın Fox'la çıkmaya başladıktan hemen sonra gerçekleştiğini söyledi. Programa üstünde 35 yaşındaki Fox'un yüzünün yer aldığı tişörtle katılan rapçi, "Kötü bir geceydi" dedi.

Kelly, arkadaşı Travis Barker'ın kendisine özel bir bıçak hediye ettiğini söyledi. Bıçağın üstüne Kelly'nin 2020'de çıkardığı albümü Tickets to My Downfall'un adı işlenmiş.



Gerçek ismi Colson Baker olan Kelly, Fox'un önünde bıçağı havaya fırlattığını ancak yakalamaya çalıştığında kesici aletin eline saplandığını belirtti. Müzisyen sonrasında Fallon'a yara izini gösterdi.



Kelly şu ifadeleri kullandı:

Bu, bıçak saplandığında gerçekleşti. Çünkü, bilirsiniz, havaya fırlattığınızda onu yakalamanız gerekir. Megan'a baktım ve 'Şuna bak' dedim ve sonra 'Aah' diye bağırdım.

Kelly ve Fox, Temmuz 2020'den bu yana birlikte.



Rapçi programda Post Malone'la pinpon oynarken yaşadığı kuyruk sokumu sakatlığını ve Pete Davidson'ı havaya kaldırmaya çalışırken sahneden düştüğü anı da anlattı.

