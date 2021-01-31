Megan Fox'un yüzüğü olay oldu! Genç sevgilisi için boşanmıştı

Megan Fox, sevgilisi Machine Gun Kelly ile birlikte Saturday Night Live programının provalarına giderken görüntülendi. 34 yaşındaki oyuncunun yüzük parmağındaki, elmas yüzük nişan söylentilerini neden oldu.

Çiftin renkli ve uyumlu görünen kıyafetleri dikkat çekse de insanların asıl konuştuğu Megan’ın parmağında yüzüktü. Pembe leopar desenli bir hırka giyen Transformers oyuncusu yine pembe kedi kulakları şeklinde bir saç bandı tercih etti.

Fox, bu sempatik kıyafetini, rugan topuklu çizmeler ve siyah yırtık bir pantolonla kombinledi. Ancak bu kombinde asıl dikkat çeken seçtiği mücevherdi.

Fox’un sol yüzük parmağında dikdörtgen kesim oldukça ağır görünen elmas bir yüzük vardı.

Fox’un sevgilisi şarkıcı Machine Gun Kelly (gerçek adı Colson Baker) ise siyah bir mont ve tulum ve sevgilisinin görüntüsüne uyumlu olarak tabanları pembe olan siyah botlar giyiyordu.

Çiftin ilişkileri, geçtiğimiz sene Megan, kocası Brian Austin Green’den ayrıldıktan sonra bahar aylarında ortaya çıkmıştı. Megan’ın ve Green’in velayetlerini paylaştıkları üç çocuğu bulunuyor.

