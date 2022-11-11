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  4. Megan Fox yeni yaptırdığı büyük göğüslerini elleriyle zar zor kapadı

Megan Fox yeni yaptırdığı büyük göğüslerini elleriyle zar zor kapadı

11.11.2022 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısa süre önce göğüslerini büyüttüğü için tepki çeken Megan Fox, Cadılar Bayramı hazırlığının sahne arkasını paylaştı. Üstsüz kalan oyuncu kocaman göğüslerini elleriyle zar zor kapadı.

Megan Fox yeni yaptırdığı büyük göğüslerini elleriyle zar zor kapadı

Cadılar Bayramı'nda The Legend of Zelda olarak öne çıkan Megan Fox ve sevgilisi Machine Gun Kelly fotoğraf paylaşmaya doyamadı. Göğüslerini büyüttüğü için bir süredir "Megan neden bu kadar çok estetik yaptırıyor? Eskiden yaşayan en güzel kadınlardan biriydi...", "O göğüsler olmadı" gibi yorumlara maruz kalan Fox üstsüz paylaşım yaptı.

Bir makyaj sanatçısı makyajının son rötuşlarını tamamlarken Megan Fox üstsüz şekildeydi.

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O anları da paylaşan ünlü oyuncunun büyüyen göğüslerini elleriyle zar zor kapadığı da gözlerden kaçmadı.

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Megan Fox geçtiğimiz günlerde nişanlısını överek "Beni ya öldür ya da hamile bırak. Başka seçenek yok" demişti ve bu sözleri yüzünden de eleştirilmişti.

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Megan Fox

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