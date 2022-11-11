Megan Fox yeni yaptırdığı büyük göğüslerini elleriyle zar zor kapadı

Cadılar Bayramı'nda The Legend of Zelda olarak öne çıkan Megan Fox ve sevgilisi Machine Gun Kelly fotoğraf paylaşmaya doyamadı. Göğüslerini büyüttüğü için bir süredir "Megan neden bu kadar çok estetik yaptırıyor? Eskiden yaşayan en güzel kadınlardan biriydi...", "O göğüsler olmadı" gibi yorumlara maruz kalan Fox üstsüz paylaşım yaptı.

Bir makyaj sanatçısı makyajının son rötuşlarını tamamlarken Megan Fox üstsüz şekildeydi.

O anları da paylaşan ünlü oyuncunun büyüyen göğüslerini elleriyle zar zor kapadığı da gözlerden kaçmadı.

Megan Fox geçtiğimiz günlerde nişanlısını överek "Beni ya öldür ya da hamile bırak. Başka seçenek yok" demişti ve bu sözleri yüzünden de eleştirilmişti.



