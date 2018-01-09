Meğer bu sayede genç görünüyormuş!

56 yaşındaki Hakan Peker'in yaşını hiç göstermediği ve neredeyse 34 yaşındaki oğlu Burak ile aynı yaşta göründüğü yorumları yapılıyordu. Ancak Hakan Peker'in son hali herkesi şoke etti.

"KEŞKE ESTETİK YAPTIRMASAYDIN"

Kaşlarını da kaldırtan Hakan Peker'i görenler, "Keşke estetik yaptırmasaydın" yorumlarında bulundu.

OĞLU BURAK NE DÜŞÜNÜYOR?

Sık sık oğlu ile aynı yaşta olduğu yakıştırması yapılan Hakan Peker'in son görünümü hakkında oğlu Burak'ın ne düşündüğü merak ediliyor.