MAGAZİN

Meğer bu sayede genç görünüyormuş!

MAGAZİN HABERLERİ | 09.01.2018 14:33 | Son Güncelleme 3 saat önce

34 yaşındaki oğlu Burak ile neredeyse aynı yaşta görünen Hakan Peker, botoksu abartınca başka biri oldu. Hakan Peker'i görenler "Keşke estetik yaptırmasaydın" yorumlarında bulundu. İşte Peker'in son hali...

Meğer bu sayede genç görünüyormuş!

56 yaşındaki Hakan Peker'in yaşını hiç göstermediği ve neredeyse 34 yaşındaki oğlu Burak ile aynı yaşta göründüğü yorumları yapılıyordu. Ancak Hakan Peker'in son hali herkesi şoke etti.

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"KEŞKE ESTETİK YAPTIRMASAYDIN"
Kaşlarını da kaldırtan Hakan Peker'i görenler, "Keşke estetik yaptırmasaydın" yorumlarında bulundu.

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OĞLU BURAK NE DÜŞÜNÜYOR?
Sık sık oğlu ile aynı yaşta olduğu yakıştırması yapılan Hakan Peker'in son görünümü hakkında oğlu Burak'ın ne düşündüğü merak ediliyor.

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Hakan Peker Botoks

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