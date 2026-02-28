YEMEK

Meğer yıllardır yanlış saklıyormuşuz! Domateslerin çöp olmasını engelleyen yöntem

Çoğumuz alışverişten döner dönmez sebze ve meyveleri vakit kaybetmeden buzdolabına kaldırırız. Amacımız basittir: Tazeliklerini daha uzun süre korumak. Ancak söz konusu domates olduğunda bu refleks, sandığınız kadar masum değil. Hatta uzmanlara göre domatesi doğrudan buzdolabına koymak, lezzetini ve dokusunu geri dönülmez şekilde bozabiliyor. Peki doğru saklama yöntemi nedir? İşte detaylar.

Gökçen Kökden

Domatesleri buzdolabına koymak, onların hem tadını hem de dokusunu geri dönüştürülemez bir şekilde bozuyor. Peki, neden domatesler soğuğu sevmez, en doğru saklama yöntemi nedir? İşte mutfaktaki israfı önleyecek ve sofralarınızın lezzetini artıracak o bilgiler.

SOĞUK HAVA DOMATESİN TADINI NASIL ÖLDÜRÜYOR?

Meğer yıllardır yanlış saklıyormuşuz! Domateslerin çöp olmasını engelleyen yöntem 1

Domates, kökeni itibarıyla sıcak iklimleri seven bir meyve. Onu buzdolabının 4-5 derecelik soğuk ortama bıraktığınızda, biyolojik yapısında geri dönülmez hasarlar oluşmaya başlar. Soğuk hava, domatesin içindeki hücre yapısının çökmesine neden olur. Bu durum, hepimizin zaman zaman şikayet ettiği o "kumlu" ve "pörsümüş" dokunun ana sebebidir.

Daha da önemlisi, soğuk hava domatesin lezzet moleküllerini direkt etkiler. Domatese o karakteristik kokusunu ve tadını veren enzimler, düşük sıcaklıklarda çalışmayı durdurur. Sonuç olarak, buzdolabından çıkan bir domates; şeker ve asit dengesini yitirmiş, tatsız ve aroması eksik bir sebzeye dönüşür. Eğer domatesinizin o dalından koparılmış gibi taze kokmasını istiyorsanız, onu soğuktan uzak tutmalısınız.

İDEAL SAKLAMA YERİ: MUTFAK TEZGAHI

Meğer yıllardır yanlış saklıyormuşuz! Domateslerin çöp olmasını engelleyen yöntem 2

Domatesleri taze tutmanın en iyi yolu, onları oda sıcaklığında saklamaktır. Yaklaşık 12 ila 20 derece arasındaki bir sıcaklık, domatesin olgunlaşma sürecini sağlıklı bir şekilde devam ettirmesine olanak tanır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken kritik bir nokta var: Doğrudan güneş ışığı.

Mutfak tezgahınızın üzerine koyacağınız bir kap, domatesler için en ideal yerdir. Fakat domatesleri pencere önü gibi doğrudan güneş alan noktalara bırakmamalısınız. Aşırı güneş ışığı domatesin kabuğunun sertleşmesine ve çok kısa sürede aşırı olgunlaşarak bozulmasına neden olabilir.

EN ETKİLİ YÖNTEM: DOMATESLERİ TERS ÇEVİRİN

Meğer yıllardır yanlış saklıyormuşuz! Domateslerin çöp olmasını engelleyen yöntem 3

Domatesleri sap kısımları (sap izinin olduğu yer) aşağıya gelecek şekilde, yani ters çevirerek saklamak ömürlerini uzatır. Bunun sebebi, domatesin en hassas noktasının sap çevresi olmasıdır. Nem kaybı en çok bu noktadan gerçekleşir ve bakteriler bu kısımdan içeri sızar. Domatesi ters koyarak bu bölgeyi kapattığınızda, nem kaybını minimuma indirir ve domatesin daha uzun süre sıkı kalmasını sağlarsınız.

Eğer domatesleriniz tamamen olgunlaşmışsa ve bir-iki gün içinde kullanamayacağınız kadar yumuşamışsa, daha fazla bozulup çöpe gitmemeleri için son çare olarak buzdolabına kaldırabilirsiniz. Ancak bu durumda bile domatesleri kullanmadan en az 30 dakika önce dolaptan çıkarıp oda sıcaklığına gelmesini beklemeniz, kaybettiği aromanın bir kısmını geri kazanmasına yardımcı olacaktır.

DAHA AZ İSRAF DAHA ÇOK LEZZET

Meğer yıllardır yanlış saklıyormuşuz! Domateslerin çöp olmasını engelleyen yöntem 4

Dünya genelinde her gün milyonlarca domates, sadece yanlış saklama koşulları nedeniyle çöpe gidiyor. Gıda israfını önlemek ve yemeklerinizde gerçek domates lezzetini yakalamak için bu basit adımı uygulayabilirsiniz: Domateslerinizi buzdolabından çıkarın, onları tezgahın üzerinde bir kaseye yerleştirin ve tadındaki değişime tanık olun.

Anahtar Kelimeler:
mutfak tüyo
