Meghan Markle: Dünyanın en çok trollenen insanıyım

Sussex Düşesi Meghan Markle, dünyanın “en çok trollenen” insanı olmaya ve kirliliğin akıl sağlığını nasıl etkilediğine dair konuştu.

Independent Türkçe’nin PageSix’ten aktardığı habere göre, eşi Sussex Dükü Prens Harry ile birlikte katıldığı podcast’te konuşan Markle şu ifadeleri kullandı:

2019’da tüm dünyada erkek veya kadın en çok trollenen kişi olduğum söylendi. Bunun 8 ayı boyunca görünür bile değildim. Doğum iznindeydim veya bebekle birlikteydim fakat üretilen şeyin yaşaması neredeyse imkansızdı.

15 veya 25 yaşında olmanız önemli değil, insanlar hakkınızda doğru olmayan şeyler söylüyorsa, bunun duygusal ve zihinsel sağlığınız üzerindeki etkisi olumsuzdur.

PRENS HARRY: MEDİTASYON YAPTIM

Objektiflerin üzerinde olmasıyla nasıl başa çıktığı sorulduğunda Prens Harry, kendisi ve Markle hakkında yazılanların hiçbirini okumadığını ve meditasyon yaptığını söyledi:

Meditasyon bir anahtar. Bunu yapacak biri olduğumu hiç düşünmezdim.

MARKLE: GÜNLÜK TUTMAK İYİ GELDİ

Öte yandan Markle da günlük tutmanın kendisine çok iyi geldiğini belirterek şunları söyledi: