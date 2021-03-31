Meghan Markle ikinci çocuğunu evde doğurmayı planlıyor

Meghan Markle, ikinci çocuğunu ABD'nin Montecito bölgesindeki evinde dünyaya getirmeyi planlıyor. Sussex Düşesi’nin yaz başında dünyaya getireceği kızı, ABD’de doğan ilk kraliyet üyesi olacak.

Page Six’in haberine göre 39 yaşındaki Markle, oğlu Archie'ye hamileyken başlangıçta tamamen kadınlardan oluşan bir ebe ekibinin katılımıyla, eşi Prens Harry ile İngiltere’de yaşadıkları Frogmore Kır Evi’nde doğum yapmayı hayal etti.



HASTANEDE DOĞUMA MECBUR KALDI

Ancak Archie’nin doğumu bir hafta geciktiğinden dolayı Markle Londra'ki özel Portland Hastanesi’ne götürüldü ve 6 Mayıs 2019'da erken saatlerde, Prens Harry yanındayken doğum yaptı.



"EVDE DOĞUM İÇİN GÜZEL BİR ORTAMI VAR"

Page Six’e konuşan bir kaynak, "Meghan'ın planı Archie’yi evde doğurmaktı, ancak en iyi planlanmış planlar hakkında ne derler bilirsiniz. Sonunda, doktorları ona hastaneye gitmesini tavsiye etti ve ilgilendiği tek şey Archie'yi güvenli bir şekilde dünyaya getirmekti” dedi. Kaynak ayrıca, “California’da güzel bir evi, kızını doğurmak için çok güzel bir ortamı var” diye ekledi.



Meghan Markle ile 36 yaşındaki Prens Harry, geçen yıl kraliyet görevlerini bırakıp California’ya taşındıklarında Montecito bölgesindeki lüks evlerini 14,5 milyon dolara satın aldı.

