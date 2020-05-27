MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Meghan Markle'ın, Adele endişesi

Meghan Markle'ın, Adele endişesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2020 14:49 | Son Güncelleme

Prens Harry'nin Adele'in evinde fazla vakit geçirmesinin Meghan Markle'ı endişelendirdiği iddia edildi.

Meghan Markle'ın, Adele endişesi

Kraliyet Ailesi'nden ayrılma kararlarından bu yana Prens Harry ve Meghan Markle hakkında ortaya atılan söylentilere bir yenisi daha eklendi. Yeni Zelanda’da yayımlanan magazin dergilerinden biri olan Woman’s Day’e göre, Adele artık kendisiyle aynı muhitte yaşayan Prens Harry'e, ne zaman isterse evine gelebileceği yönünde davette bulundu. Ancak Adele’in bu teklifinin Meghan Markle’ı rahatsız ettiği öne sürüldü.

Adele verdiği kilolarla yine gündemde! Son halini paylaştıAdele verdiği kilolarla yine gündemde! Son halini paylaştı

"PLANLARI BOZABİLİR"

Harry ve Meghan çiftine yakın olduğu belirtilen kaynak, “Meghan, Harry’i bitkisel içecekler içen bir vegana dönüştürmek için çok uğraştı. Ancak Adele'in partileri sevmesi bu planları bozabilir" yorumunuda bulundu.

SAĞLIKLI YAŞAM ENDİŞESİ

Adele'in son zamanlarda 45 kilogram vermesinin de sağlıklı yaşam konusunda Meghan Markle'in endişelerini arttırdığı öne sürüldü.

"HARRY İSTİSNA OLABİLİR"

Bunun üzerine daha önce Los Angeles'a yerleşen Harry ve Meghan çiftine bölge hakkında tüyolar verdiği ortaya çıkan Adele'in, 9 yıl önce Glamour'a verdiği röportaj yeniden gündeme geldi. Bahsi geçen röportajda, Adele kızıl saçlılardan hoşlanmadığını ancak Prens Harry’nin istisna olabileceğini söylemişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Polis bile hayret etti! Bankta oturup kahve içtiler Polis bile hayret etti! Bankta oturup kahve içtiler
Victoria Beckham'dan seneler sonra bir ilk!Victoria Beckham'dan seneler sonra bir ilk!
Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte il il koronavirüsten vefat edenlerin sayısı

İşte il il koronavirüsten vefat edenlerin sayısı

İstanbul dahil 15 şehirde 3 Haziran'da seyahat yasağı bitiyor

İstanbul dahil 15 şehirde 3 Haziran'da seyahat yasağı bitiyor

65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili Bakan Koca'dan önemli açıklama

65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili Bakan Koca'dan önemli açıklama

Polise böyle yalvardı: Yapmayın, eşim beni boşar!

Polise böyle yalvardı: Yapmayın, eşim beni boşar!

Rus gazetecinin itirafı Cüneyt Özdemir'i kahkahaya boğdu: Altımda pek bir şey yok

Rus gazetecinin itirafı Cüneyt Özdemir'i kahkahaya boğdu: Altımda pek bir şey yok

0-14 yaş arası çocuklar için sokağa çıkma izni

0-14 yaş arası çocuklar için sokağa çıkma izni

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Nesrin Cavadzade süper minisiyle temizlik yaptı

Nesrin Cavadzade süper minisiyle temizlik yaptı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum'

'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum'

Survivor Nisa gece yarısı uyanıp...

Survivor Nisa gece yarısı uyanıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ezgi Mola'dan aşk karesi

Ezgi Mola'dan aşk karesi

Gökçe sosyal medya fenomenlerine isyan etti

Gökçe sosyal medya fenomenlerine isyan etti

Victoria Beckham'dan seneler sonra bir ilk!

Victoria Beckham'dan seneler sonra bir ilk!

DNA sonucunda büyük şok! Belediye Başkanı sahip çıktı

DNA sonucunda büyük şok! Belediye Başkanı sahip çıktı

Woody Allen’dan tecavüz suçlamasına yanıt: Endişeli değilim

Woody Allen’dan tecavüz suçlamasına yanıt: Endişeli değilim

Cem Davran'dan güldüren fotoğraf

Cem Davran: Bu gidiş, gidiş değil

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.