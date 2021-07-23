Meghan Markle’ın babası, kızını ve Prens Harry’i mahkemeye vermekle tehdit ediyor

Thomas Markle, kızının iki çocuğu Archie ve Lilibet Mountbatten-Windsor ile henüz tanışmadı. Fox News’e konuşan baba Markle, konuyu çok yakın bir gelecekte mahkemeye taşımaya hazır olduğunu söyledi.

Thomas Markle, kraliyet düğününden bu yana kızıyla gergin bir ilişki yaşıyor.

](https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/13378174/640xauto.jpg)

Oprah Winfrey’in programına katıldıklarında Meghan Markle, babası ile ilgili de açıklamalarda bulunmuş ve babasının kendisine ihanet ettiğini, onunla uzlaşmayı zor bulduğunu söylemişti.

Bu süreçte Thomas Markle’ın sık sık gazeteciler ve paparazzilerle konuşmaya devam etmesi de ilişkiyi daha da gerginleştirdi.

TORUNLARIMLA ASLA TANIŞAMAMAKTAN KORKUYORUM

Thomas Markle, şimdi de son yayınlanan röportajı ile gündemde. Markle, sağlığı bozulmaya devam ederken, 2 yaşındaki Archie ve 4 Haziran’da doğan bebek Lilibet ile asla tanışamayacağından korktuğunu söyledi:



“Meghan ve Harry’nin kötü davranışları için Lili’yi cezalandırmamalıyız. Archie ve Lili küçükler. Onlar piyon değil. Oyunun bir parçası da değiller. Ayrıca kraliyet mensubu ve diğer kraliyet üyeleriyle aynı haklara sahipler.”

Markle, ayrıca torunlarını görmek için yasal haklarını da arayacağını belirterek “Torunlarımı görmek için California mahkemelerine dilekçe vereceğim” diye ekledi.

ZATEN HER ŞEYİ SÖYLEDİ, KİTABA BİR ŞEY KALMADI

Röportajda Markle, Prens Harry’nin 2022’de yayınlanacak anılarından oluşan kitabı da eleştirdi.



Penguin Random House tarafından 20 milyon dolarlık bir avans ile yayınlanan kitap, geçen yılki Megxit krizinin yanı sıra Harry’nin hayatındaki inişleri, çıkışları, hataları ve aldığı dersleri de kapsayacak.



Ancak Thomas Markle, psikiyatristler ve Oprah Winfrey ile yapılan üç seanstan sonra Prens’in söyleyecek fazla bir şeyi kalmadığını öne sürdü.



Geçen ay Markle, Harry ve kızına, onu görmeyi reddettikleri için soğuk demiş ve baltalı katillerin bile aileleri tarafından ziyaret edildiğini söyleyerek sert eleştirilerde bulunmuştu.

Ayrıca, Markle Oprah Winfrey’i de suçlayan açıklamalar yaptı: “Oprah Winfrey, bence Harry ve Meghan’a oynuyor. Bence çok zayıflamış bir adamdan yararlandı ve televizyonda söylememesi gereken şeyleri söylemesini sağladı. Tabii ki aynı fikirde olmayacak ve hatta beni dava edebilir, umurumda değil.”



