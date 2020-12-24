Meghan Markle ve Prens Harry, Noel kartında oğulları Arche’nin görüntüsünü paylaştı

24 Aralık Noel arifesinde kraliyet ailesinden peşi sıra yeni yıl mesajları gelmeye başladı. Kraliçenin ulusa sesleniş videosunun sosyal medyada popülerleşmesinden sonra Meghan Markle ve Prens Harry’in Noel kartı da ilgi odağı oldu.

Hayvan hakları savunucusu olan Mayhew kuruluşu için özel bir mesaj yazan Meghan Markle ve Prens Harry, dijital olarak çizilen bir Noel kartı yayınladı. Prens Harry ve Meghan Markle, 2020 Noel kartını paylaşarak oğul Archie ve iki köpeğinin nadir bir görüntüsünü sundu. Sanatsal kart, Sussex Düşesi'nin patronu olduğu hayvan hakları yardım kuruluşu Mayhew ile ortaklaşa yayınlandı.

ARCHIE’IN FOTOĞRAFINI İLK KEZ PAYLAŞTILAR

Dijital olarak boyanan Noel kartı kraliyet çiftini, oğulları Archie ve dışarıda oynayan iki köpeklerinin görselini içeriyor. Bebekliğinden beri basından uzak tutulan ve fotoğrafları paylaşılmayan Archie’nın babasına olan benzerliği ise görenleri gülümsetti.



