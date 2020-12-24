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Meghan Markle ve Prens Harry, Noel kartında oğulları Arche’nin görüntüsünü paylaştı

Seray Üstün Seray Üstün 24.12.2020 17:16 | Son Güncelleme:
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Meghan Markle ve Prens Harry, Noel kartında oğulları Arche’nin görüntüsünü paylaştı

İngiliz Kraliyet Ailesi Noel kutlamalarına büyük bir hızla başladı. Kraliçe II. Elizabeth’in kutlamasından sonra kraliyet görevlerinden istifa eden Prens Harry ve eşi Meghan Markle da Noel mesajı yayınladı. Çiftin Noel mesajındaki detaylar ise görenleri şaşırttı.

24 Aralık Noel arifesinde kraliyet ailesinden peşi sıra yeni yıl mesajları gelmeye başladı. Kraliçenin ulusa sesleniş videosunun sosyal medyada popülerleşmesinden sonra Meghan Markle ve Prens Harry’in Noel kartı da ilgi odağı oldu.

Prens Harry ve Meghan Markle

Hayvan hakları savunucusu olan Mayhew kuruluşu için özel bir mesaj yazan Meghan Markle ve Prens Harry, dijital olarak çizilen bir Noel kartı yayınladı. Prens Harry ve Meghan Markle, 2020 Noel kartını paylaşarak oğul Archie ve iki köpeğinin nadir bir görüntüsünü sundu. Sanatsal kart, Sussex Düşesi'nin patronu olduğu hayvan hakları yardım kuruluşu Mayhew ile ortaklaşa yayınlandı.

ARCHIE’IN FOTOĞRAFINI İLK KEZ PAYLAŞTILAR

noel kartı

Dijital olarak boyanan Noel kartı kraliyet çiftini, oğulları Archie ve dışarıda oynayan iki köpeklerinin görselini içeriyor. Bebekliğinden beri basından uzak tutulan ve fotoğrafları paylaşılmayan Archie’nın babasına olan benzerliği ise görenleri gülümsetti.

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