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  4. Mehmed Fetihler Sultanı setinde korkunç kaza! Ünlü oyuncu atla birlikte ağaca çarptı

Mehmed Fetihler Sultanı setinde korkunç kaza! Ünlü oyuncu atla birlikte ağaca çarptı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.01.2024 07:33 | Son Güncelleme:
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Osmanlı tarihinin en önemli padişahlarından Fatih’in öyküsünü ekrana taşıyacak olan "Mehmed Fetihler Sultanı" dizisinde yaşanan kaza korkuttu. Oyuncu Sinan Albayrak at üzerinde çekilmesi gereken sahnede atla birlikte ağaca çarptı.

Mehmed Fetihler Sultanı setinde korkunç kaza! Ünlü oyuncu atla birlikte ağaca çarptı

TRT'nin yeni yapımı "Mehmed Fetihler Sultanı" dizisinin çekimi tüm hızıyla sürerken dizide yaşanan kaza korkuttu. Magazin Hattı'nın özel haberine göre Serkan Çayoğlu’num başrolünde olduğu "Mehmed Fetihler Sultanı" dizisi setinde geçtiğimiz gün dizinin pilotasu yanmıştı.

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Bu sefer de dizinin oyuncusu Sinan Albayrak at üzerinde çekilmesi gereken sahnede feci bir kaza geçirdi. Albayrak at üstünde giderken atla birlikte ağaca çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan Sinan Albayrak’a sette sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparken bilincinin yerinde olmadığı ve hızlıca yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Sinan Albayrak Oyuncu magazin
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