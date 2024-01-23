Mehmed Fetihler Sultanı setinde korkunç kaza! Ünlü oyuncu atla birlikte ağaca çarptı

TRT'nin yeni yapımı "Mehmed Fetihler Sultanı" dizisinin çekimi tüm hızıyla sürerken dizide yaşanan kaza korkuttu. Magazin Hattı'nın özel haberine göre Serkan Çayoğlu’num başrolünde olduğu "Mehmed Fetihler Sultanı" dizisi setinde geçtiğimiz gün dizinin pilotasu yanmıştı.

Bu sefer de dizinin oyuncusu Sinan Albayrak at üzerinde çekilmesi gereken sahnede feci bir kaza geçirdi. Albayrak at üstünde giderken atla birlikte ağaca çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan Sinan Albayrak’a sette sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparken bilincinin yerinde olmadığı ve hızlıca yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.







