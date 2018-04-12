Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Daha önce yapmış olduğu bir açıklamada başrollerini Oktay Kaynarca ile paylaştığı Adanalı dizisinde oynadığı için pişman olduğunu belirten Mehmet Akif Alakurt, sosyal medya hesabından tepki çekecek bir paylaşıma imza attı.

Haberler.com'da yer alan habere göre; Bir takipçisinin "Yavuz Komiser seni s..sin" şeklindeki mesajını paylaşan başarılı oyuncu, açıklama kısmına "Yüzde 70'i böyle o..... çocuklarından ibaret bir kitledir Adanalı seyircisi. Tanışın diye paylaşıyorum" notunu düştü.

MODELLİKTEN OYUNCULUĞA

1979 doğumlu Mehmet Akif Alakurt, Best Model seçildikten sonra şansını oyunculukta denemeye karar vermiş, ilk olarak Kırık Ayna dizisinde canlandırdığı Ali Kirman karakteri ile izleyici karşısına çıkmıştı.

BİRÇOK DİZİDE BOY GÖSTERDİ

Metropalas, Zeytin Dalı, Sıla, Hacı, Adanalı, Reis, Fatih ve Fetih dizileriyle ekranda boy göstermeye devam eden Alakurt, son olarak 'Emanet' ile gündeme geldi.

OYUNCULUĞU BIRAKTI

'Evet' dediği projeleri birer birer yayından kaldırılan Mehmet Akif Alakurt, oyunculuğu bırakarak Brezilya'da aldığı çiftlikte yaşamını sürdürmeye başladı.