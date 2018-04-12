MAGAZİN

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.04.2018 20:47 | Son Güncelleme

Bir takipçisinin kendisine attığı küfürlü mesajı paylaşan Mehmet Akif Alakurt'un, başrolünde oynadığı Adanalı dizisinin izleyici kitlesi için "Yüzde 70'i böyle o..... çocuklarından ibaret bir kitledir" dediği iddia edildi.

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Daha önce yapmış olduğu bir açıklamada başrollerini Oktay Kaynarca ile paylaştığı Adanalı dizisinde oynadığı için pişman olduğunu belirten Mehmet Akif Alakurt, sosyal medya hesabından tepki çekecek bir paylaşıma imza attı.

Haberler.com'da yer alan habere göre; Bir takipçisinin "Yavuz Komiser seni s..sin" şeklindeki mesajını paylaşan başarılı oyuncu, açıklama kısmına "Yüzde 70'i böyle o..... çocuklarından ibaret bir kitledir Adanalı seyircisi. Tanışın diye paylaşıyorum" notunu düştü.

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MODELLİKTEN OYUNCULUĞA
1979 doğumlu Mehmet Akif Alakurt, Best Model seçildikten sonra şansını oyunculukta denemeye karar vermiş, ilk olarak Kırık Ayna dizisinde canlandırdığı Ali Kirman karakteri ile izleyici karşısına çıkmıştı.

BİRÇOK DİZİDE BOY GÖSTERDİ
Metropalas, Zeytin Dalı, Sıla, Hacı, Adanalı, Reis, Fatih ve Fetih dizileriyle ekranda boy göstermeye devam eden Alakurt, son olarak 'Emanet' ile gündeme geldi.

OYUNCULUĞU BIRAKTI
'Evet' dediği projeleri birer birer yayından kaldırılan Mehmet Akif Alakurt, oyunculuğu bırakarak Brezilya'da aldığı çiftlikte yaşamını sürdürmeye başladı.

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Anahtar Kelimeler:
mehmet akif alakurt adanalı

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