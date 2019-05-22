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Mehmet Akif Alakurt yine sözleriyle olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.05.2019 10:44 | Son Güncelleme

Kadınlar hakkında söylediği çirkin sözlerle gündeme gelen Mehmet Akif Alakurt yine yaptığı bir yorumla olay oldu. Alakurt'un bu paylaşımına eleştiri yağdı.

Mehmet Akif Alakurt yine sözleriyle olay oldu

Eski oyuncu Mehmet Akif Alakurt, sosyal medya hesabı üzerinden yine tartışılacak bir açıklama yaptı.

Türk kadınlarına söylediği sözlerle gündemden düşmeyen ve ağır şekilde eleştirilen Mehmet Akif Alakurt, bir süredir kabuğuna çekilmişti.

Oyunculuğu bıraktıktan sonra Kaş’a yerleşen Mehmet Akif Alakurt, yine çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

“CENNET VE CEHENNEME NE OLACAK?”

Mehmet Akif Alakurt, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Gâvurlar hücre yenilenmesini becerip ölümsüzlüğü sağlandığında cennet ve cehenneme ne olacak?” dedi. Alakurt'un bu sözleri sosyal medyada hızlıca gündem olmayı yine başardı ve yine eleştirildi.

İşte o paylaşım:

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Alakurt daha önce Türk kadınları için şu ifadeleri kullanmıştı: “Türk kadını nedir? Çıkarlarını elde edene kadar mükemmel kadını oynayan, her fikrini onaylayan ve ben de öyle düşünüyorum diyen. Zaman geçtiğinde aynı fikirde olduğunu iddia ettiği düşüncelerle alakası olmadığı için esas olan çirkin yüzünü gösteren kadına Türk kadını denir. (Yolun başında olanlar kulağınıza küpe edin)"

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