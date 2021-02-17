Mehmet Ali Alabora ekranlara geri dönüyor!

Oyuncu ve yönetmen Mehmet Ali Alabora, yeni dizisi Fflam, e-meyhane projesi, Galce ve Türkiye’den uzak olmaya dair Nevşin Mengü’nün sorularını yanıtladı.

Memet Ali Alabora, Birleşik Krallık’taki Galler’de yayınlanmaya başlayan Fflam adlı dizinin başrol oyuncularından biri olduğunu ifade etti.

SİYASİ NEDENLERDEN TÜRKİYE'DEN AYRILAN DENİZ

Filmde Türkiye’den siyasi nedenlerden ötürü ayrılmak zorunda kalan Deniz adlı bir karakteri canlandıracağını söyledi. Galce konuşulan dizinin birçok sahnesinde Türkçe bir dizi replik de olduğunu belirtti.



