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Mehmet Ali Alabora ekranlara geri dönüyor!

17.02.2021 09:28 | Son Güncelleme:
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Mehmet Ali Alabora ekranlara geri dönüyor!

Ünlü oyuncu ve yönetmen Mehmet Ali Alabora, yıllar sonra ekrana dönüyor. Alabora, Birleşik Krallık’taki Galler’de yayınlanmaya başlayan Fflam adlı dizinin başrol oyuncularından biri oldu.

Oyuncu ve yönetmen Mehmet Ali Alabora, yeni dizisi Fflam, e-meyhane projesi, Galce ve Türkiye’den uzak olmaya dair Nevşin Mengü’nün sorularını yanıtladı.

Memet Ali Alabora, Birleşik Krallık’taki Galler’de yayınlanmaya başlayan Fflam adlı dizinin başrol oyuncularından biri olduğunu ifade etti.

SİYASİ NEDENLERDEN TÜRKİYE'DEN AYRILAN DENİZ

Filmde Türkiye’den siyasi nedenlerden ötürü ayrılmak zorunda kalan Deniz adlı bir karakteri canlandıracağını söyledi. Galce konuşulan dizinin birçok sahnesinde Türkçe bir dizi replik de olduğunu belirtti.


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