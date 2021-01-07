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  4. Mehmet Ali Erbil ayaklanınca soluğu orada aldı! Duygulandıran paylaşım

Mehmet Ali Erbil ayaklanınca soluğu orada aldı! Duygulandıran paylaşım

07.01.2021 14:54 | Son Güncelleme:
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Mehmet Ali Erbil, torunu Elisa’yı ziyaret etti. Evinde geçirdiği kaza sonrası uzun bir tedavi süreci geçiren Erbil’in sağlığı gün geçtikçe iyiye gidiyor.

Son günlerde gelen güzel haberleri ile hayranlarını sevindiren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'den son dakika paylaşımı geldi. Sağlığı giderek iyileşen ve ayaklanan Mehmet Ali Erbil büyük kızı Sezin Erbil ile torunu Elisa'yı ziyarete gitti.

Artık kendi başına yürümeye başlayan 63 yaşındaki komedyen, önceki gün de torununu görmeye gitti. Erbil, kızı Sezin Erbil ve torunu Elisa’yı gördüğü an çekilen fotoğrafını “Canlarım” diyerek sosyal medyada paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Mehmet Ali Erbil'in torunu Elisa ile vedalaştığı anlar izleyenleri duygulandırdı.

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