Mehmet Ali Erbil ayaklanınca soluğu orada aldı! Duygulandıran paylaşım

Son günlerde gelen güzel haberleri ile hayranlarını sevindiren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'den son dakika paylaşımı geldi. Sağlığı giderek iyileşen ve ayaklanan Mehmet Ali Erbil büyük kızı Sezin Erbil ile torunu Elisa'yı ziyarete gitti.

Artık kendi başına yürümeye başlayan 63 yaşındaki komedyen, önceki gün de torununu görmeye gitti. Erbil, kızı Sezin Erbil ve torunu Elisa’yı gördüğü an çekilen fotoğrafını “Canlarım” diyerek sosyal medyada paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Mehmet Ali Erbil'in torunu Elisa ile vedalaştığı anlar izleyenleri duygulandırdı.

