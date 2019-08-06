Mehmet Ali Erbil 'çok özledim' diyerek tarih verdi!

Geçtiğimiz haftalarda hastaneden çıkarak hayranlarına 'İyiyim mesajı veren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz gün kontrol için yine aynı hastaneye gitti. Çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtlayan Erbil, hastaneye neden geldiği sorusuna Mehmet Ali Erbil, “Kaşıntım vardı. O yüzden geldim” diyerek formunu koruduğunun sinyalini verdi.

Neredeyse bir yıldır sahnelerden ve ekranlardan uzak kalan Mehmet Ali Erbil'in destek almadan yürüyememesi dikkatlerden kaçmadı. Sahnelere ise çok özlediğini belirten Erbil, "Kurban Bayramı'nda Kıbrıs'ta sahne alacağım" diyerek sevenlerine müjdeli haberi verdi.

