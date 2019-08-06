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Mehmet Ali Erbil 'çok özledim' diyerek tarih verdi!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 06.08.2019 09:56 | Son Güncelleme

Kaçış sendromu hastalığının yeniden nüksetmesi nedeniyle 258 gün yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, "Sahneleri çok özledim" diyerek sevenlerinin karşısına çıkmak için tarih verdi.

Mehmet Ali Erbil 'çok özledim' diyerek tarih verdi!

Geçtiğimiz haftalarda hastaneden çıkarak hayranlarına 'İyiyim mesajı veren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz gün kontrol için yine aynı hastaneye gitti. Çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtlayan Erbil, hastaneye neden geldiği sorusuna Mehmet Ali Erbil, “Kaşıntım vardı. O yüzden geldim” diyerek formunu koruduğunun sinyalini verdi.

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Neredeyse bir yıldır sahnelerden ve ekranlardan uzak kalan Mehmet Ali Erbil'in destek almadan yürüyememesi dikkatlerden kaçmadı. Sahnelere ise çok özlediğini belirten Erbil, "Kurban Bayramı'nda Kıbrıs'ta sahne alacağım" diyerek sevenlerine müjdeli haberi verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Kaçış sendromu

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