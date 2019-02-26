Mehmet Ali Erbil'den haber var!

Yaklaşık 5 aydır hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde yoğun bakımdan çıkarılmış ve sevenlerini mutlu etmişti. Kızları, kardeşi ve doktorundan gelen açıklamalar ünlü şovmenin durumunun iyiye gittiğini gösterirken, yaşanan son gelişmeyle bir açıklama daha geldi.

Mehmet Ali Erbil'in son durumu hakkında, büyük kızı Sezin Erbil ve doktoru Jan Klod Kayuka açıklamalarda bulundu. İkili, 62 yaşındaki şovmenin durumunun iyiye gittiğini söylerken Sezin Erbil'in açıklamaları şu şekilde oldu;

ARTIK KONUŞABİLİYOR

MALİ'nin 36 yaşındaki kızı Sezin Erbil, babasının yaşamsal faaliyetlerinin normale dönmeye başladığını belirterek, “Artık konuşabiliyor, az da olsa yemek yiyor. Üstelik seçim yapmıyor, hastane yemeğinden bile tadıyor. İnşallah güzel günler göreceğiz” şeklinde konuştu.

DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

Şovmenin doktoru Kayuka ise, “Çok olmamakla birlikte ağızdan besleniyor. Ruh haline göre dönem dönem espri bile yapıyor.” şeklinde konuşarak sevindirici açıklamalarda bulundu.