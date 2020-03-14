Mehmet Ali Erbil'den haber var!

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle yaklaşık 235 gün yoğun bakımda yatan ve taburcu olduktan sonra da üç kez hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, aylar sonra ortaya çıktı.

Erbil, fizyoterapisti ile fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Tedavisinin evde devam ettiğini belirten Mehmet Ali Erbil, paylaşımına şu notu düştü:

AYLAR SONRA İLK PAYLAŞIM

'Evde devam eden fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecimi özveriyle devam ettiren doktorlarıma teşekkürlerim ve sevgilerimle...'

"ÖZLEDİK"

Erbil'in paylaşımına takipçileri "Özledik" ve "Geçmiş olsun, Allah şifa versin" şeklinde yorumlarda bulundu.



