MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mehmet Ali Erbil'den haber var!

Mehmet Ali Erbil'den haber var!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2020 17:37 | Son Güncelleme

Bir süredir kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, aylar sonra ilk kez sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Mehmet Ali Erbil'den haber var!

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle yaklaşık 235 gün yoğun bakımda yatan ve taburcu olduktan sonra da üç kez hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, aylar sonra ortaya çıktı.

Erbil, fizyoterapisti ile fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Tedavisinin evde devam ettiğini belirten Mehmet Ali Erbil, paylaşımına şu notu düştü:

2613950_ce6f1fd30a26fa933bd9011b83a39325_640x640

AYLAR SONRA İLK PAYLAŞIM

'Evde devam eden fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecimi özveriyle devam ettiren doktorlarıma teşekkürlerim ve sevgilerimle...'

"ÖZLEDİK"

Erbil'in paylaşımına takipçileri "Özledik" ve "Geçmiş olsun, Allah şifa versin" şeklinde yorumlarda bulundu.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Dua Lipa'dan Orhan Pamuk paylaşımıDua Lipa'dan Orhan Pamuk paylaşımı
Şimdi Türkiye'nin en güzel kızları arasında! Estetik harikası çıktı Şimdi Türkiye'nin en güzel kızları arasında! Estetik harikası çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil, son durumu,

En Çok Okunan Haberler

İşte koronavirüsün akciğerlere verdiği zarar

İşte koronavirüsün akciğerlere verdiği zarar

İran sınırında 7 ceset bulundu

İran sınırında 7 ceset bulundu

Şeyma Subaşı'dan Guido Senia ve İtalya açıklaması

Şeyma Subaşı'dan Guido Senia ve İtalya açıklaması

ABD için en kötü senaryo: 1,7 milyon kişi ölebilir

ABD için en kötü senaryo: 1,7 milyon kişi ölebilir

AVM'lerde koronavirüs tedbiri! Saatler değişti

AVM'lerde koronavirüs tedbiri! Saatler değişti

Bağdat'tan kalkan uçak Ankara'ya zorunlu iniş yaptı

Bağdat'tan kalkan uçak Ankara'ya zorunlu iniş yaptı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Tesettüre giren İrem Betil: Bu kadar çıplaklık olmaz

Tesettüre giren İrem Betil: Bu kadar çıplaklık olmaz

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bomba Hadise paylaşımı! 'Dost bildiklerim'

Bomba Hadise paylaşımı! 'Dost bildiklerim'

Tepki çeken 8 Mart paylaşımı! 'Full makyaj...'

Tepki çeken 8 Mart paylaşımı! 'Full makyaj...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yıldız Tilbe elbisesine dolandı!

Yıldız Tilbe elbisesine dolandı!

Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'ya Koronavirüs karantinası

Şeyma ve sevgilisine Koronavirüs karantinası

Ahmet Kural'a bebek yorumları

Ahmet Kural'a bebek yorumları

Dua Lipa'dan Orhan Pamuk paylaşımı

Dua Lipa'dan Orhan Pamuk paylaşımı

Müge Boz'un paylaşımı tepki topladı

Müge Boz'un paylaşımı tepki topladı

'Demet Akalın karantinada' haberi ortalığı karıştırdı!

'Demet Akalın karantinada' haberi ortalığı karıştırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.