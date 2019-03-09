MAGAZİN

Mehmet Ali Erbil'den sevindiren haber!

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.03.2019 14:46 | Son Güncelleme

Mehmet Ali Erbil ve oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil’den sevindiren bir paylaşım geldi! Erbil, yaklaşık 5 aydır hastanede tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil hakkında da açıklamalar yaptı.

Mehmet Ali Erbil'den sevindiren haber!

Yaklaşık 5 aydır tedavi gören Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, yaptığı paylaşımla tüm Türkiye’yi sevindirdi.

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Babasına tantuni getiren arkadaşını Instagram hesabında “Babama canı çektiği için tantuni getirdi” notuyla paylaşan Erbil, ardından bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumunun gitgide düzeldiğini söyledi.

Erbil, "Mesela bugün ilk defa tantuni yedi" dedi.


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Büyük yetenek M.Ali .
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