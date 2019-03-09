Mehmet Ali Erbil'den sevindiren haber!

Yaklaşık 5 aydır tedavi gören Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, yaptığı paylaşımla tüm Türkiye’yi sevindirdi.
Babasına tantuni getiren arkadaşını Instagram hesabında “Babama canı çektiği için tantuni getirdi” notuyla paylaşan Erbil, ardından bir alışveriş merkezinde görüntülendi.
Kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumunun gitgide düzeldiğini söyledi.
Erbil, "Mesela bugün ilk defa tantuni yedi" dedi.
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