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Maneviyata yönelen Yaşar Alptekin'den Serdar Ortaç'a çağrı: 'Bana yarım saatini ayır'

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
15.03.2024 11:45
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Yaşar Alptekin, katıldığı bir programda sosyal medyada halini görünce ağladığını ve ulaşmaya çalıştığını söylediği Serdar Ortaç’a çağrıda bulundu. Alptekin, "Serdar, seni Rabbimle tanıştırmak istiyorum. Bana yarım saatini ayır” dedi.

Maneviyata yönelen Yaşar Alptekin'den Serdar Ortaç'a çağrı: 'Bana yarım saatini ayır'

Oyuncu ve manken olarak yıllarca ekranlarda gördüğümüz Yaşar Alptekin, yıllar önce radikal bir kararla hayatını İslam'a adayarak ortadan kaybolmuştu.

YAŞARALPTEKİNSON

Yaptığı danslarla ve şovlarla bir döneme damga vuran Alptekin,katıldığı programda Serdar Ortaç'la ilgili açıklamalar yaptı.

Yaşar Alptekin, bir süredir MS hastalığıyla mücadele eden ve son zamanlarda da sosyal medya hesaplarından alkollü halde açtığı canlı yayınlarla gündemden düşmeyen şarkıcı Serdar Ortaç ile ilgili konuştu.

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"RABBİMLE TANIŞTIRMAK İÇİN GÖNÜLLÜYÜM"

"Uçurumun eşiğinde" dediği Serdar Ortaç'a ulaşmaya çalıştığını söyleyen Alptekin, "Serdar Ortaç’ın Tiktok’taki halini görünce ağladım. Burada bir çığlık var. Yardım edin diye çığlık atıyor ve uçurumun eşiğinde. Hiçbir şekilde tanımadığım halde Serdar’a ulaşmaya çok çalıştım ama ulaşamadım. Maneviyata ihtiyacı var. Serdar, ben seninle tanışamadım. Seninle tanışmak istiyorum ve bazı şeyler anlatmak istiyorum. Seni Rabbimle tanıştırmak istiyorum. Seni Rabbimle tanıştırmak için gönüllüyüm. Yarım saat fazla değil. O yoğun iş temponda yarım saat bana ayırmanı senden rica ediyorum. Bu isteğim benim için değil senin için” şeklinde konuştu.

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Serdar Ortaç Yaşar Alptekin sosyal medya Oyuncu söyledi
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