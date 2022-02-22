Mehmet Ali Erbil eski eşi Tuğba Coşkun ile buluştu! "Her şey oğlumuz için"

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz akşam 2010 yılında boşandığı eski eşi Tuğba Coşkun ve oğlu Ali Sadi geçtiğimiz akşam Yeniköy'deki bir mekanda buluşup yemek yedi. Yemek sonrası mekandan çıkarken görüntülenen Mehmet Ali Erbil, gazeteciler ile sohbet etti.

Muhabirlerin "Tuğba Hanım ile bir araya geldiniz, neler söyleyeceksiniz?" sorusuna Erbil, şu yanıtı verdi: "Her şey çocuğumuz için. Oğlumuzun okul ile ilgili sorunlarını gözden geçirdik. Ali Sadi en zor çağında. Onun için anne ve baba olarak dikkat etmemiz gerekiyor. Hayat şartları zor. Ortamlar tehlikeli. Onun için oğlumuzla karşılıklı konuştuk. Ona fikirler verdik.

Mehmet Ali Erbil, sözlerini şu sözlerle sürdürdü: "Ali Sadi, Amerikan vatandaşı olmasına rağmen birçok avantaja sahip. Ama o burada okumak istiyor. Kendisine uygun bir üniversite bulacak. Bunun için çok çalışması gerekiyor. Ondan başka bir beklentimiz yok. Vatanına ve milletine hayırlı bir evlat olsun, başka bir şey istemiyoruz."

Tuğba Coşkun da gazetecilere "iyi akşamlar" diyerek hızlı adımlarla uzaklaştı.





