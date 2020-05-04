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Mehmet Ali Erbil: Evlatlarıma sarılıp öptüğüm gün...

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2020 12:00 | Son Güncelleme

30 Ekim’de kalp spazmı geçiren usta oyuncunun tedavisi Aralık 2019’dan beri evinde devam ediyor. karantina sürecinde evinden çıkmayan Mehmet Ali Erbil çocuklarını çok özlediğini söyledi.

Mehmet Ali Erbil: Evlatlarıma sarılıp öptüğüm gün...

Koronavirüs nedeniyle doktorların kimseyle görüştürmediği 62 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, çocuklarına duyduğu özlemi dile getirdi.
Üç çocuğu ve bir torunu bulunan Erbil, şu sözleri söyledi:

“Çocuklarım; Ali Sadi, Sezin, Yasmin ve torunum Elisa’yı çok ama çok özledim. Dördü de burnumda tütüyor. Sezin, geçen gün Elisa’yı telefondan gösterdi. Dünya tatlısı. Evlatlarıma sarılıp öptüğüm gün bayram yapacağım.”

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Uzun yıllar mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nedeniyle 8 ay boyunca yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, tam sağlığına kavuşup taburcu olmuşken yeniden hastaneye kaldırılmasıyla sevenlerini oldukça endişelendirmişti.

Erbil, 258 günlük tedavinin ardından Temmuz 2019’da taburcu olmuştu. 2 yıldır sıkıntılı günler geçiren Mehmet Ali Erbil’in tedavisine evinde devam ediliyor.

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