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Mehmet Ali Erbil'in durumu hakkında yeni gelişme! Doktor kardeşi açıkladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.11.2018 13:44 | Son Güncelleme

Mehmet Ali Erbil, bir ay önce evinde düşerek yaralanmış, ünlü şovmenin kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu.

Mehmet Ali Erbil'in durumu hakkında yeni gelişme! Doktor kardeşi açıkladı

Ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan Mehmet Ali Erbil, 26 Ekim'de uyandırıldı. Tedavisi sırasında 16 yıldır mücadele ettiği hastalığı nüksedince Mehmet Ali Erbil 2 Kasımda yeniden uyutuldu.

29 gündür yoğun bakımda olan Erbil'in son durumunu doktor kardeşi Yeşim Erbil, anlattı:

"Can sıkıcı haber veriyorum. Geçen hafta solunum cihazından ayrıldığı haberini vermiştik, bu haberi biraz bekleyip verdik sizlere çünkü yoğun bakımda sürpriz gelişmeler olabilir diye. 4 gün kendi solunumu ile kalabilmesi bizi çok sevindirmişti sizleri de tabi. Ancak dün akşam durum tamamen tersine döndü ve solunumu bozuldu ve cihaza bağlandı. Yine beklemedeyiz, inşallah bu kadar ağır olaylara vücudu direnç gösterir."

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Acil şifalar.Allah kurtarsın inşallah.Evlatlarına bağışlasın.
yoğun bakım dedikleri yer azraille mücadele yeri hastanın bir kolundan azrail bir kolundan doktorlar çekiyor Allah şifasını versin. Hasta yakını için çok zor bir süreç olduğunu biliyorum o durumla karşılaştığım için
aallah acil şifalar versin inş halkımızı çok gülrürdü stresren uzaklaştırdı eğlendirdi dinlenlerdi çok iyi sanatcımız
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