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Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisi Nevin Şimşek: Bana saldırırlar diye...

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.10.2018 11:17 | Son Güncelleme

Mehmet Ali Erbil'den hamile kalan ve bebeğini aldıran Nevin Şimşek canlı yayına bağlandı. Şimşek hastaneye gitmek istediğini söyledi ve ekledi: Bana hastanede saldırırlar diye gidemiyorum...

Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisi Nevin Şimşek: Bana saldırırlar diye...

Şarkıcı Nevin Şimşek geçen yıl hamile kalmış sevgilisi Mehmet Ali Erbil istemeyince bebeğini aldırmıştı. Nevin Şimşek, teve2'deki '2. Sayfa' programında çarpıcı açıklamalar yaptı

Programa telefonla bağlanan Nevin Şimşek, "Bana sosyal medyadan hep yorum yaptılar, 'Mehmet Ali Erbil senin ahını aldı' dediler. Lütfen böyle şeyler söylemesinler. Kardeşi Mustafa Erbil'le konuştum, 'Bize de göstermiyorlar Mehmet Ali'yi' dedi.

Kırgınlığım benim içimde, ben Mehmet Ali'yi affettim.

Hastaneye gitmek istiyorum aslında ama abisi de Mehmet Ali Erbil'i göremediğini söylediği için gitmedim. Biz aramızda yaşadığımız olaylardan sonra barıştık, dost kaldık.

Ben onu Allah'a havele etmiştim, inşallah sağlığı iyi olacak" dedi.

HASTANEYE GİDEMİYORUM, KORKUYORUM

Nevin Şimşek sözlerie şöyle devam etti: "Mehmet Ali'nin hasta olduğunu duyunca çok üzüldüm. Allah korusun onu, inşallah iyi olur. İnternetten öğrendim haberi. Her gün onun hakkında haber alıyorum. Bana hastanede saldırırlar diye gidemiyorum, korkuyorum açıkcası.

'Senin burada ne işin var, yüzsüz gibi geldin' derler diye gidemiyorum. Sesimi duyurmak için aradım aslında. Belki beni duyarlar."

Şarkıcı Nevin Şimşe geçen yıl sevgilisi Mehmet Ali Erbil'den (63) hamile kalmıştı. Ama Mehmet Ali Erbil istemeyince bebeğini aldırmış, ilişkiye de nokta koymuştu.

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