Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil'den duygusal mesaj!

Evinde geçirdiği kaza nedeniyle 68 gündür yoğun bakımda tedavi altında olan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu iyiye gidiyor. Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşi Yeşim Erbil geçtiğimiz günler müjdeli haberi vermiş ve 'Abim solunum cihazından ayrıldı, zamanla toparlanacak. Sevdiği şeyleri ufak ufakta olsa yiyip içiyor. Mantı ve dolma yedi. Mehmet Ali Erbil yaşama tutunuyor dualarınız sayesinde' demişti.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil de yaptığı paylaşımla duygulandırdı. Sezin Erbil, babasıyla çocukluğunda çekilen bir fotoğrafını paylaşarak 'Babacığım sesini duymak bile güç veriyor' notunu yazdı.





