MAGAZİN

Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil'den duygusal mesaj!

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.12.2018 21:41 | Son Güncelleme

Uzun süredir yoğun bakımda olan Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil'den duygusal mesaj!

Evinde geçirdiği kaza nedeniyle 68 gündür yoğun bakımda tedavi altında olan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu iyiye gidiyor. Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşi Yeşim Erbil geçtiğimiz günler müjdeli haberi vermiş ve 'Abim solunum cihazından ayrıldı, zamanla toparlanacak. Sevdiği şeyleri ufak ufakta olsa yiyip içiyor. Mantı ve dolma yedi. Mehmet Ali Erbil yaşama tutunuyor dualarınız sayesinde' demişti.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil de yaptığı paylaşımla duygulandırdı. Sezin Erbil, babasıyla çocukluğunda çekilen bir fotoğrafını paylaşarak 'Babacığım sesini duymak bile güç veriyor' notunu yazdı.

sein

PARTNERYeni sevgilisiyle gece yarısı yakalandıYeni sevgilisiyle gece yarısı yakalandı
Demet Akalın ve Okan Kurt, Yaparsın Aşkım'ın yılbaşı bölümünde yarışacak!Demet Akalın ve Okan Kurt, Yaparsın Aşkım'ın yılbaşı bölümünde yarışacak!
Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ekrana geri dönüyorÜnlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ekrana geri dönüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Sezin Erbil Mehmet Ali Erbil sağlığı

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

Vali Twitter'dan duyurdu... Okullara 1 gün kar tatili!

Vali Twitter'dan duyurdu... Okullara 1 gün kar tatili!

2019 asgari ücret belli oldu

2019 asgari ücret belli oldu

Guardian, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'otokratlar listesi'ne aldı

Guardian, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'otokratlar listesi'ne aldı

Galatasaray'dan iki transfer

Galatasaray'dan iki transfer

Haberler peş peşe geldi! Okullar tatil edildi

Haberler peş peşe geldi! Okullar tatil edildi

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Sahnedeki öpüşme Cengiz Kurtoğlu'nu panikletti!

Sahnedeki öpüşme Cengiz Kurtoğlu'nu panikletti!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Ağzını bozdu: Acun izin versin...

Ağzını bozdu: Acun izin versin...

Acun bana çıkaralım istersen, der...

Acun bana çıkaralım istersen, der...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Murat Yıldırım'dan romantik evlilik yıl dönümü paylaşımı!

Murat Yıldırım'dan romantik evlilik yıl dönümü paylaşımı!

Demet Akalın ve Okan Kurt, Yaparsın Aşkım'ın yılbaşı bölümünde yarışacak!

Demet Akalın ve Okan Kurt, Yaparsın Aşkım'ın yılbaşı bölümünde yarışacak!

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ekrana geri dönüyor

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ekrana geri dönüyor

Özge Özpirinçci sevgilisiyle Afrika yolcusu

Özge Özpirinçci sevgilisiyle Afrika yolcusu

15 kişi Survivor Taner Tarlacı'yı darp etti! Sonrasında ise...

15 kişi Survivor Taner Tarlacı'yı darp etti! Sonrasında ise...

Öykü Gürman'dan yatakta bornozlu poz

Bornozlu yatak pozuyla olay oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.