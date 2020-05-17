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Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil kızını ilk kez paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2020 11:14 | Son Güncelleme

Mehmet Ali Erbil’in büyük kızı Sezin Erbil geçen yıl aralık ayında annelik duygusunu tatmış ve kızı Elisa'yı kucağına almıştı. Sezin, doğumdan uzun bir süre sonra kızıyla ilk paylaşımını yaptı.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil kızını ilk kez paylaştı

Şovmen Mehmet Ali Erbil’in büyük kızı Sezin Erbil, 18 Aralık’ta doğum yapmış ve kızı Elisa’yı kucağına alarak annelik duygusunu tatmıştı. Sosyal medya hesabından o zamandan bu yana kızının göründüğü bir paylaşımda bulunmayan ve karantina sürecindeki mutfak hünerlerini sergilediği paylaşımlara imza atan Sezin Erbil dün yaptığı paylaşımla bir istisna yaptı.

Özel bir hastanede gerçekleşen doğum sonrası kızını kucağına alan Sezin Erbil kızının yüzünü yaptığı paylaşımda gizlemeyi tercih ederken paylaşımına “Minnoşumla ilk Instagram pozumuz” diyerek takipçilerinin beğenisine sunduğu karenin ne kadar özel olduğunun altını çizdi.

sezinerbil-instagram

Sezin Erbil ev karantinasındaki 62. gününde yaptığı bu paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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