Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den 'evde tek başına' pozları

Şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin beğenisini kazanıyor.

Kariyerine magazin programı sunuculuğu yaparak başlayan Yasmin Erbil, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan bir isim.

Takipçileriyle özel hayatına dair çok sayıda keyifli fotoğraf paylaşan Yasmin Erbil, bu defa evde yalnız kaldığında yaptığı özçekimleri paylaştı.

200 bine yakın takipçisi olan Erbil, evinde çektiği fotoğrafları bir dönemin ünlü filmi ‘Evde Tek Başına’ ya göndermede bulunarak, “Home aloneculuk” notuyla paylaştı. Bazı takipçileri bu pozları çok beğenirken bazı takipçileri ise Erbil'in babasının hastalığı sürecindeki umursamaz paylaşımlarını eleştiride bulundu.

