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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in bikinili tatil paylaşımı olay oldu! "Yaz lütfen kal"

23.05.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Son olarak tatil paylaşımlarıyla çokça konuşulan Yasmin Erbil'den bu defa bikinili bir tatil paylaşımı geldi.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in bikinili tatil paylaşımı olay oldu! "Yaz lütfen kal"

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla son dönemde sıkça konuşuluyor. Önceki günlerde siyah elbisesi ve dekolteli pozlarıyla çokça konuşulan isimden yeni bir paylaşım gelirken, ünlü ismin kızı tatil paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

BİKİNİLİ TATİL POZU OLAY OLDU!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil önceki günlerde mini şortlu ve dekolteli pozlarıyla olay olmuştu.

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Erbil, önceki günlerde ise tatilde nasıl yandığını da sütyensiz şekilde çekildiği bir fotoğrafla takipçileriyle paylaşmıştı.

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"YAZ LÜTFEN KAL"

Son olarak bikinili tatil pozlarını paylaşan Yasmin Erbil, paylaştığı fotoğrafına "Summer pls stay" (Yaz lütfen kal) notunu düştü.

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İşte Yasmin Erbil'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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Mehmet Ali Erbil Yasmin Erbil
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